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Канунников рассказал, сколько потратил на свадьбу

22 декабря 2022, 19:55

Экс-футболист сборной России Максим Канунников назвал сумму, потраченную на свою свадьбу.

– Ты рассказывал, что любил и хорошо отдохнуть в петербургский период карьеры. Что‑то яркое вспоминается?

– У меня был день рождения. На тот момент на Садовой открылся клуб. Мы сперва посидели в ресторане, а потом поехали в этот клуб в ложу, тогда там выступал Иван Дорн.

После этого мы поехали в другое место. Обычно же всe так: вечером ресторан, играет музыка, а в полночь всe перерастает в танцевальный формат. Так всe и происходило.

– Сколько ты мог потратить за один вечер?

– У меня обычно не было каких‑то шикарных вечеринок. Что у меня было грандиозного – это свадьба. Об этом многие писали.

Для меня свадьба – это один раз в жизни. Если есть возможность хорошо ее отпраздновать, почему нет?

Потрачено на нее было порядка 18 миллионов рублей.

  • 31-летний Канунников – свободный агент.
  • В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.
  • За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Канунников Максим
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