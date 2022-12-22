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    Канунников рассказал, сколько потратил на свадьбу

    Экс-футболист сборной России Максим Канунников назвал сумму, потраченную на свою свадьбу.

    – Ты рассказывал, что любил и хорошо отдохнуть в петербургский период карьеры. Что‑то яркое вспоминается?

    – У меня был день рождения. На тот момент на Садовой открылся клуб. Мы сперва посидели в ресторане, а потом поехали в этот клуб в ложу, тогда там выступал Иван Дорн.

    После этого мы поехали в другое место. Обычно же всe так: вечером ресторан, играет музыка, а в полночь всe перерастает в танцевальный формат. Так всe и происходило.

    – Сколько ты мог потратить за один вечер?

    – У меня обычно не было каких‑то шикарных вечеринок. Что у меня было грандиозного – это свадьба. Об этом многие писали.

    Для меня свадьба – это один раз в жизни. Если есть возможность хорошо ее отпраздновать, почему нет?

    Потрачено на нее было порядка 18 миллионов рублей.

    • 31-летний Канунников – свободный агент.
    • В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.
    • За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

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    Источник: «Матч ТВ»

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