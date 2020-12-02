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  • Канунников: «Массажист сидел спиной к Черчесову. На следующий день человека в команде не было»

Канунников: «Массажист сидел спиной к Черчесову. На следующий день человека в команде не было»

2 декабря 2020, 09:51
12

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о принципах работы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Каким Черчесов был в Перми?

– Он очень требовательный. Если есть задачи – выполняй. К каждой игре мы много готовились тактически, действия игроков от матча к матчу отличались; выходя на поле, мы знали, как именно защищаться и атаковать.

Черчесов объяснял очень подробно, разжeвывал тактику, и если в матче ты не выполнял задачу, то получал обоснованную критику. Он всe подмечал, поэтому все выжимали из себя максимум, не могли расслабиться даже на разминке.

Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни – устраивал минуты разрядки. На первом разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, то нужно смотреть на него». Тот ответил: «Еще насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было.

Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Если кто-то неправильно себя ведeт по отношению к партнeрам, огрызается или не выполняет тренерские установки – то не играет. Жору Пеева и Заху Сиракова любила вся Пермь, но когда они что-то высказали, то отправились в дубль.

В России всe же нужен русский тренер, который может наорать и доходчиво объяснить. Когда иностранный тренер что-то говорит, ты, несмотря на его тон, можешь отмахнуться: «Да чe ты там орешь».

Помню, с Бердыевым тренировали обычный квадрат, ты отдавал пас не в дальнюю ногу, как надо, а в ближнюю – тогда он останавливал занятие криком: «Почему ты не отдал в дальнюю? Заходи в квадрат». Вроде, мелочи, но когда ты каждый день обращаешь на это внимание, то начинаешь задавать себе вопросы.

  • Канунников выступал за «Амкар» с 2013 по 2014 год.
  • В 2020 году Канунников из-за травмы провел на поле одну минуту.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Амкар-Пермь Крылья Советов Канунников Максим Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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zarsm
1606893998
Чувствую, позор нас поджидает на евро
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Axe111
1606897543
Пфф нулевой
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vladimir-7
1606898394
Массажист правильно сделал, написал заявление по собственному желанию и ушёл, чтобы не смотреть на это чудо в перьях.
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paracetamol
1606898501
Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Он сам себе авторитет и лидер.
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Nevsky_RU
1606898814
ну что ж, у Максима отличный прогресс в карьере с отечественными тренерами получился. Из Зенита и сборной, в КС и ФНЛ. Отменный пример =)
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NewLife
1606900944
Ошибся профессией, должен был идти в вертухаи.
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Hektor 84
1606904006
Вот бы чабан повернулся спиной к царю когда тот речь произносит!!! Может тогда его из сборной выкинут!!!
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JTherry
1606908742
повезло массажисту, что его Черчесов просто уволил, а не пригласил перед этим в душ для приватной беседы))
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