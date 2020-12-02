Канунников: «Массажист сидел спиной к Черчесову. На следующий день человека в команде не было»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о принципах работы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Каким Черчесов был в Перми?

– Он очень требовательный. Если есть задачи – выполняй. К каждой игре мы много готовились тактически, действия игроков от матча к матчу отличались; выходя на поле, мы знали, как именно защищаться и атаковать.

Черчесов объяснял очень подробно, разжeвывал тактику, и если в матче ты не выполнял задачу, то получал обоснованную критику. Он всe подмечал, поэтому все выжимали из себя максимум, не могли расслабиться даже на разминке.

Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни – устраивал минуты разрядки. На первом разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, то нужно смотреть на него». Тот ответил: «Еще насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было.

Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Если кто-то неправильно себя ведeт по отношению к партнeрам, огрызается или не выполняет тренерские установки – то не играет. Жору Пеева и Заху Сиракова любила вся Пермь, но когда они что-то высказали, то отправились в дубль.

В России всe же нужен русский тренер, который может наорать и доходчиво объяснить. Когда иностранный тренер что-то говорит, ты, несмотря на его тон, можешь отмахнуться: «Да чe ты там орешь».

Помню, с Бердыевым тренировали обычный квадрат, ты отдавал пас не в дальнюю ногу, как надо, а в ближнюю – тогда он останавливал занятие криком: «Почему ты не отдал в дальнюю? Заходи в квадрат». Вроде, мелочи, но когда ты каждый день обращаешь на это внимание, то начинаешь задавать себе вопросы.