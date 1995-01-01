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    Канунников: «Массажист сидел спиной к Черчесову. На следующий день человека в команде не было»

    Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о принципах работы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    – Каким Черчесов был в Перми?

    – Он очень требовательный. Если есть задачи – выполняй. К каждой игре мы много готовились тактически, действия игроков от матча к матчу отличались; выходя на поле, мы знали, как именно защищаться и атаковать.

    Черчесов объяснял очень подробно, разжeвывал тактику, и если в матче ты не выполнял задачу, то получал обоснованную критику. Он всe подмечал, поэтому все выжимали из себя максимум, не могли расслабиться даже на разминке.

    Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни – устраивал минуты разрядки. На первом разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, то нужно смотреть на него». Тот ответил: «Еще насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было.

    Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Если кто-то неправильно себя ведeт по отношению к партнeрам, огрызается или не выполняет тренерские установки – то не играет. Жору Пеева и Заху Сиракова любила вся Пермь, но когда они что-то высказали, то отправились в дубль.

    В России всe же нужен русский тренер, который может наорать и доходчиво объяснить. Когда иностранный тренер что-то говорит, ты, несмотря на его тон, можешь отмахнуться: «Да чe ты там орешь».

    Помню, с Бердыевым тренировали обычный квадрат, ты отдавал пас не в дальнюю ногу, как надо, а в ближнюю – тогда он останавливал занятие криком: «Почему ты не отдал в дальнюю? Заходи в квадрат». Вроде, мелочи, но когда ты каждый день обращаешь на это внимание, то начинаешь задавать себе вопросы.

    • Канунников выступал за «Амкар» с 2013 по 2014 год.
    • В 2020 году Канунников из-за травмы провел на поле одну минуту.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1406

      Nevsky_RU 10 минут назад

      ну что ж, у Максима отличный прогресс в карьере с отечественными тренерами получился. Из Зенита и сборной, в КС и ФНЛ. Отменный пример =)

      0
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      Рейтинг: +9341

      paracetamol 16 минут назад

      Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Он сам себе авторитет и лидер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14336

      vladimir-7 17 минут назад

      Массажист правильно сделал, написал заявление по собственному
      желанию и ушёл, чтобы не смотреть на это чудо в перьях.

      1
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      Рейтинг: +2821

      Axe111 32 минуты назад

      Пфф нулевой

      0
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      Рейтинг: +815

      zarsm 1 час назад

      Чувствую, позор нас поджидает на евро

      5
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      Рейтинг: +1605

      FRZZ 1 час назад

      Все правильно делал Черчесов.

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      Рейтинг: +5729

      САДЫЧОК > FRZZ 1 час назад

      ....только тренировать сборную , не одно и тоже , что сборную жилкомсервиса...

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