Канунников назвал свою самую большую зарплату в «Зените»

Бывший нападающий сборной России Максим Канунников рассказал, сколько зарабатывал в «Зените».

— Мне немного платили. Не было, что ты сыграл одну игру — и на тебя все свалилось. В молодежке я играл за 26 тыс. рублей. Сначала там выходил на замену, а с пятого тура постоянно играл в составе. И начали подтягивать к первой команде.

Мы выиграли первенство молодежных команд, после повысили зарплату. Потом пришел Спаллетти. И я стал часто находиться в первой команде. Потом снова повышение, но это за работу. А не за красивые глаза. Но это точно были не те деньги, которые зарабатывают даже сейчас.

Я часто слышу, что футболисты не заслуживают своих зарплат. Но вы посмотрите их путь. Сначала надо пробиться со своего двора, потом стать лучшим по детям, по юношам. Это большой муравейник, из которого надо выйти. Они отдали свое детство ради мечты оказаться здесь.

– Какая у тебя зарплата была в «Зените» на пике?

– На пике в «Зените» я получал 600 тысяч рублей в месяц. В том числе поэтому и создаем наш спортивный клуб. Многие ведь ребята приезжают из деревень. Выстреливают и не знают, что с деньгами делать.

В школе этому не учат. Никому не надо, чтобы люди были финансово грамотными. А ведь если в это погрузиться, ты потом сам себе спасибо скажешь. Понятно, что результат будет не через год. Но через 10 ты будешь благодарен.

Канунников – воспитанник «Зенита».

Он играл за клуб с 2009 по 2012-й год.

Летом 31-летний Канунников покинул «Крылья» и с тех пор остается без клуба.

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