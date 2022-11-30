Канунников рассказал о срыве трансфера в «Спартак»

Бывший игрок «Зенита», «Рубина» Максим Канунников рассказал, что в 2017 году мог перейти в «Спартак».

«Что сейчас об этом вспоминать?! На тот момент я правда не знал, как правильно поступить. В «Рубин» тогда вернулся Бердыев. Мне очень нравилось в Казани: атмосфера, коллектив, стадион. И я очень хотел поработать с Бекиевичем. Многие говорили, что с ним прибавляют, что он крутой стратег. А там Лига чемпионов, Москва, новый вызов. Но здесь желание поработать с Бердыевым. Мы говорили с ним на эту тему. Это был трудный выбор. И сложилось так, что я остался в Казани. И не жалею», – сказал Канунников.

31-летний Канунников сейчас без клуба.

Последней его командой были «Крылья Советов» (2018-2022 годы).

Игрок – участник ЧМ-2014.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира