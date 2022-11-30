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    Канунников рассказал о срыве трансфера в «Спартак»

    Бывший игрок «Зенита», «Рубина» Максим Канунников рассказал, что в 2017 году мог перейти в «Спартак».

    «Что сейчас об этом вспоминать?! На тот момент я правда не знал, как правильно поступить. В «Рубин» тогда вернулся Бердыев. Мне очень нравилось в Казани: атмосфера, коллектив, стадион. И я очень хотел поработать с Бекиевичем. Многие говорили, что с ним прибавляют, что он крутой стратег. А там Лига чемпионов, Москва, новый вызов. Но здесь желание поработать с Бердыевым. Мы говорили с ним на эту тему. Это был трудный выбор. И сложилось так, что я остался в Казани. И не жалею», – сказал Канунников.

    • 31-летний Канунников сейчас без клуба.
    • Последней его командой были «Крылья Советов» (2018-2022 годы).
    • Игрок – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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