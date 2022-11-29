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    Канунников – о работе с Капелло на ЧМ-2014: «Сборной не хватало свободы. Чувствовалось напряжение и зомбированность»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал об экс-тренер национальной команды Фабио Капелло.

    «Для меня тренер в любой ситуации авторитет. Все, что он говорит, я выполняю. Если у него такие требования – окей. Каждый тренер мне что-то дал. В том числе Капелло.

    Чего нам не хватало при нем – так это свободы. Мы сидим на ужине, уже на чемпионате мира, и чувствовалось напряжение. Мало кто шутил. Напоминало какую-то зомбированность. В такие моменты хочется как раз этого избегать.

    Черчесов в свое время говорил: «Раскованно, но ответственно». Думаю, это правильный подход, которого нам не хватало. Кому-то может это помогало. Но в целом для команды – не айс», – сказал Канунников.

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    Источник: «РБ Спорт»

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