Канунников – о работе с Капелло на ЧМ-2014: «Сборной не хватало свободы. Чувствовалось напряжение и зомбированность»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал об экс-тренер национальной команды Фабио Капелло.

«Для меня тренер в любой ситуации авторитет. Все, что он говорит, я выполняю. Если у него такие требования – окей. Каждый тренер мне что-то дал. В том числе Капелло.

Чего нам не хватало при нем – так это свободы. Мы сидим на ужине, уже на чемпионате мира, и чувствовалось напряжение. Мало кто шутил. Напоминало какую-то зомбированность. В такие моменты хочется как раз этого избегать.

Черчесов в свое время говорил: «Раскованно, но ответственно». Думаю, это правильный подход, которого нам не хватало. Кому-то может это помогало. Но в целом для команды – не айс», – сказал Канунников.

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