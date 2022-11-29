Канунников: «Сейчас у молодых игроков свобода слова. А раньше *** бы дали»

Бывший нападающий сборной России Максим Канунников высказал о периоде выступлений за «Зенит».

«Когда был русский костяк – это топ-лэвел. В то время для меня точно. Данни, Текке, Ломбертс, Кришито, после пришли Халк, Витсель. Я просто приезжал на базу, закрывал рот и тренировался. Мне пихали, меня подкалывали, они имели на это право. А я закрывал рот и пахал.

Уже в «Рубине», когда мне было 25-26 лет, я мог сказать молодому пацану, что он ошибся. В ответ – ноль реакции. Типа – что ты мне рассказываешь. Если бы я так ответил в «Зените» – мне голову бы открутили. Сейчас свобода слова. А раньше *** бы дали», – сказал Канунников.

Канунников играл за «Зенит» с 2009 по 2012-й год.

Он воспитанник клуба.

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