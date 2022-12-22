Канунников рассказал, где зарабатывал больше – в «Зените» или в «Рубине»

Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» Максим Канунников сравнил зарплаты в петербургском и казанском клубах.

— Кстати, ты говорил, что в «Зените» на пике ты получал 600 тысяч рублей. Как с этим в «Рубине» было?

— Больше. Там еще были пункты на увеличение зарплаты каждый год за количество времени на поле. Так она постоянно у меня и увеличивалась.

31-летний Канунников – свободный агент.

В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.

За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно