Канунников рассказал, где зарабатывал больше – в «Зените» или в «Рубине»

Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» Максим Канунников сравнил зарплаты в петербургском и казанском клубах.
— Кстати, ты говорил, что в «Зените» на пике ты получал 600 тысяч рублей. Как с этим в «Рубине» было?
— Больше. Там еще были пункты на увеличение зарплаты каждый год за количество времени на поле. Так она постоянно у меня и увеличивалась.
- 31-летний Канунников – свободный агент.
- В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.
- За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Матч ТВ»