Канунников назвал своего лучшего партнера по «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Максим Канунников высказался о бывшем партнере по петербургской команде Данни.

– Как думаешь, кто был лучшим игроком из тех, с кем ты пересекался в «Зените»?

– В то время была в целом очень сильная команда, и одного нельзя выделять, наверное. Тем не менее мне всегда Мигель Данни больше всех импонировал.

Он креативил на поле, принимал нестандартные решения, постоянно отдавал обостряющие острые передачи.

В его движениях присутствовала такая легкость, что создавалось ощущение, будто он просто играется с мячом.

Весь коллектив был хорошим, но, если говорить о ком‑то конкретно, – Мигель.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.

С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.

В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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