Канунников назвал своего лучшего партнера по «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Максим Канунников высказался о бывшем партнере по петербургской команде Данни.
– Как думаешь, кто был лучшим игроком из тех, с кем ты пересекался в «Зените»?
– В то время была в целом очень сильная команда, и одного нельзя выделять, наверное. Тем не менее мне всегда Мигель Данни больше всех импонировал.
Он креативил на поле, принимал нестандартные решения, постоянно отдавал обостряющие острые передачи.
В его движениях присутствовала такая легкость, что создавалось ощущение, будто он просто играется с мячом.
Весь коллектив был хорошим, но, если говорить о ком‑то конкретно, – Мигель.
- Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
- С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.
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Источник: «Матч ТВ»