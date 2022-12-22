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    Канунников назвал своего лучшего партнера по «Зениту»

    Экс-футболист «Зенита» Максим Канунников высказался о бывшем партнере по петербургской команде Данни.

    – Как думаешь, кто был лучшим игроком из тех, с кем ты пересекался в «Зените»?

    – В то время была в целом очень сильная команда, и одного нельзя выделять, наверное. Тем не менее мне всегда Мигель Данни больше всех импонировал.

    Он креативил на поле, принимал нестандартные решения, постоянно отдавал обостряющие острые передачи.

    В его движениях присутствовала такая легкость, что создавалось ощущение, будто он просто играется с мячом.

    Весь коллектив был хорошим, но, если говорить о ком‑то конкретно, – Мигель.

    • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3257

      Ziklop 10 минут назад

      а разве тебя футбол интересовал? помню была мечта твоя: продлить контракт и спать на лавке, да тусить по кабакам!

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