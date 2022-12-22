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    Канунников назвал самые большие премиальные, которые он получил в «Зените»

    Экс-футболист «Зенита» Максим Канунников рассказал о премиальных в клубе из Петербурга.

    — Ты говорил, что после победы над «Спартаком» со счетом 5:0 в 2012-м премиальные составили 50 тысяч евро, на которые вполне тогда можно было купить квартиру в Петербурге. Это — самые большие премиальные в карьере?

    — Нет. Больше были в «Зените» за победу в Кубке России, когда обыграли «Сибирь» в финале.

    — Помнишь, сколько заплатили?

    — Я-то помню. Но если эта сумма будет озвучена… Давай лучше не будем. Точно больше, чем 50 тысяч евро.

    • 31-летний Канунников – свободный агент.
    • В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.
    • За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

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    Источник: «Матч ТВ»

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