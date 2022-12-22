Канунников назвал самые большие премиальные, которые он получил в «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Максим Канунников рассказал о премиальных в клубе из Петербурга.
— Ты говорил, что после победы над «Спартаком» со счетом 5:0 в 2012-м премиальные составили 50 тысяч евро, на которые вполне тогда можно было купить квартиру в Петербурге. Это — самые большие премиальные в карьере?
— Нет. Больше были в «Зените» за победу в Кубке России, когда обыграли «Сибирь» в финале.
— Помнишь, сколько заплатили?
— Я-то помню. Но если эта сумма будет озвучена… Давай лучше не будем. Точно больше, чем 50 тысяч евро.
- 31-летний Канунников – свободный агент.
- В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.
- За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.
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Источник: «Матч ТВ»