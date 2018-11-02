Пол Антон: «Проигрыш «Краснодару» поможет «Крыльям» в будущем»

Полузащитник «Крыльев Советов» Пол Антон остался доволен игрой своей команды матче 1/8 финала Кубка России с «Краснодаром».

«Мы проиграли, но показали хороший футбол. Это поможет нам в будущем.

«Краснодар» – сильный соперник, но я бы не сказал, что сегодня эта команда была лучше нас. Реализуй мы при счете 1:0 еще несколько моментов, смогли бы довести матч до победы.

«Крылья» играли хорошо. И после того как счет стал 1:1, в дополнительное время у нас были шансы, но не хватило удачи. Если бы забили мы, например, если бы я попал в ворота, ведь не хватило совсем чуть-чуть, то наверняка мы бы ушли с поля победителями. И никто бы не сказал, что мы не заслужили победы.

«Краснодару» немного повезло, и это решило исход матча», – сказал Антон.

Матч 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 1:2 в дополнительное время.