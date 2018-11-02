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    Пол Антон: «Проигрыш «Краснодару» поможет «Крыльям» в будущем»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Пол Антон остался доволен игрой своей команды матче 1/8 финала Кубка России с «Краснодаром».

    «Мы проиграли, но показали хороший футбол. Это поможет нам в будущем.

    «Краснодар» – сильный соперник, но я бы не сказал, что сегодня эта команда была лучше нас. Реализуй мы при счете 1:0 еще несколько моментов, смогли бы довести матч до победы.

    «Крылья» играли хорошо. И после того как счет стал 1:1, в дополнительное время у нас были шансы, но не хватило удачи. Если бы забили мы, например, если бы я попал в ворота, ведь не хватило совсем чуть-чуть, то наверняка мы бы ушли с поля победителями. И никто бы не сказал, что мы не заслужили победы.

    «Краснодару» немного повезло, и это решило исход матча», – сказал Антон.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 1:2 в дополнительное время.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    02.11.2018 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 2 ноября 2018, 14:29

      По крайней мере игра показала, что перемены в команде наступили.

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