Антон хочет попасть в сборную Румынии из «Анжи»

Румынский полузащитник Пол Антон, который в ближайшее время сменит бухарестское «Динамо» на «Анжи», рассчитывает пробиться в сборную через российский чемпионат.

«Я не сказал бы, что это жест отчаяния с моей стороны, как писали некоторые. Просто я принял выгодное во всех смыслах предложение. Уверен, что любой профессиональный футболист поступил бы также.

Если я буду хорошо играть в «Анжи», то снова заслужу приглашение в сборную Румынии. Я перехожу в чемпионат, который сильнее румынского.

Я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку. В «Динамо» я всегда чувствовал себя как дома», – приводит слова Антона Doardinamo.

Напомним, что сумма сделки оценивается в 500 тысяч евро.