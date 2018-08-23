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    Антон: «Для меня важно, что «Крылья Советов» – одна из лучших команд РПЛ по посещаемости»

    Новичок «Крыльев Советов» Пол Антон поговорил о новом клубе. Футболист пришел из «Анжи», испытывающего финансовые трудности.

    – Ты уже успел побывать на «Самара Арене». Какие впечатления?

    – Да, я смотрел матч «Крыльев» против «Локомотива» (0:1) на «Самара Арене».

    Это прекрасный стадион, он мне очень понравился. Для меня важно, что «Крылья» сейчас – одни из лидеров по посещаемости.

    Поддержка болельщиков придает мне сил, и благодаря ей я могу играть лучше и лучше. Атмосфера на «Самара Арене» просто потрясающая.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    23.08.2018 01:36
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