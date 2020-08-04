«Крылья Советов» хотят продать четырех легионеров

«Крылья Советов» собираются этим летом расстаться с четырьмя иностранцами.
По информации «Матч ТВ», на трансфер самарским клубом выставлены румын Пол Антон, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич и иракец Сафа Хади.
При этом один из указанных легионеров, скорее всего, останется в команде.
Также на этой неделе должно проясниться будущее Антона Зиньковского и Никиты Чернова. На хавбека претендует «Сочи», а на защитника – «Ахмат».
«Крылья Советов» заплатили 3,2 миллиона за восьмерых игроков «Чертаново»
Источник: «Матч ТВ»