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    «Крылья Советов» хотят продать четырех легионеров

    «Крылья Советов» собираются этим летом расстаться с четырьмя иностранцами.

    По информации «Матч ТВ», на трансфер самарским клубом выставлены румын Пол Антон, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич и иракец Сафа Хади.

    При этом один из указанных легионеров, скорее всего, останется в команде.

    Также на этой неделе должно проясниться будущее Антона Зиньковского и Никиты Чернова. На хавбека претендует «Сочи», а на защитника – «Ахмат».

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    Источник: «Матч ТВ»

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