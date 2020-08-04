«Крылья Советов» хотят продать четырех легионеров

«Крылья Советов» собираются этим летом расстаться с четырьмя иностранцами.

По информации «Матч ТВ», на трансфер самарским клубом выставлены румын Пол Антон, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич и иракец Сафа Хади.

При этом один из указанных легионеров, скорее всего, останется в команде.

Также на этой неделе должно проясниться будущее Антона Зиньковского и Никиты Чернова. На хавбека претендует «Сочи», а на защитника – «Ахмат».

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