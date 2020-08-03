«Крылья Советов» заплатили 3,2 миллиона за восьмерых игроков «Чертаново»

В преддверии матча первого тура ФНЛ против «Балтики» (0:0) «Крылья Советов» пополнились восемью футболистами «Чертаново». За них было отдано в общей сложности более 277 миллионов рублей (по информации Transfermarkt, 3,2 миллиона евро).
Речь идет о форвардах Владиславе Сарвели, Дмитрии Цыпченко; полузащитниках Максиме Витюгове, Даниле Пруцеве, Романе Ежове; защитниках Юрии Горшкове, Александре Солдатенкове; вратаре Иване Ломаеве.
- На прошлой неделе «Крылья Советов» возглавил бывший главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.
- По инсайдерской информации, с обоими клубами связан агент Павел Андреев.
- На текущий момент на балансе первой команды «Крыльев Советов» 33 игрока (в заявку на матч могут попасть только 23).
Источник: Transfermarkt