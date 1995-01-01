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    «Крылья Советов» заплатили 3,2 миллиона за восьмерых игроков «Чертаново»

    В преддверии матча первого тура ФНЛ против «Балтики» (0:0) «Крылья Советов» пополнились восемью футболистами «Чертаново». За них было отдано в общей сложности более 277 миллионов рублей (по информации Transfermarkt, 3,2 миллиона евро).

    Речь идет о форвардах Владиславе Сарвели, Дмитрии Цыпченко; полузащитниках Максиме Витюгове, Даниле Пруцеве, Романе Ежове; защитниках Юрии Горшкове, Александре Солдатенкове; вратаре Иване Ломаеве.

    • На прошлой неделе «Крылья Советов» возглавил бывший главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.
    • По инсайдерской информации, с обоими клубами связан агент Павел Андреев.
    • На текущий момент на балансе первой команды «Крыльев Советов» 33 игрока (в заявку на матч могут попасть только 23).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4545

      САДЫЧОК 6 минут назад

      А на просмотр не догадались взять их ?!!!..Очередной распил денег ! Итак уже в пердиве !

      1
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      Рейтинг: +6986

      paracetamol 52 минуты назад

      Не видать КС РПЛ в следующем году!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4413

      vladik12 2 часа назад

      Как здорово государственные деньги расходятся по агентским и чиновничьим карманам).
      Респект Паше Андрееву и руководителям клубов, которые умело наживаются).
      "Разбуди меня через сто лет, и в России все будет так же - пьют и воруют".

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