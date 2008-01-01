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    Антон – в перерыве матча с «Тамбовом»: «Крыльям Советов» нужны три очка. Не так важно, как мы играем»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Пол Антон в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Тамбова» выразил мысль, что качество игры не имеет решающего значения. В первом тайме команды обошлись без голов.

    «Игра очень сложная, много борьбы. Мы понимаем, что игра получается некрасивой, она проходит в борьбе, но нам нужны три очка. А как мы играем, не так важно», – сказал Антон в интервью телеканалу «Матч Премьер».

    • У «Тамбова» в основном составе не вышел ни один легионер.
    • Обе команды идут в нижней половине таблицы.
    • И «Тамбов», и «Крылья Советов» за десять туров одержали две победы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      Sviro 49 минут назад

      Ура!! Есть десятое место!!!

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      Рейтинг: +1021

      Sviro 1 час назад

      Уже 2 - 0! Неплохая заявка на три очка!!

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