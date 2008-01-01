Антон – в перерыве матча с «Тамбовом»: «Крыльям Советов» нужны три очка. Не так важно, как мы играем»

Полузащитник «Крыльев Советов» Пол Антон в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Тамбова» выразил мысль, что качество игры не имеет решающего значения. В первом тайме команды обошлись без голов.

«Игра очень сложная, много борьбы. Мы понимаем, что игра получается некрасивой, она проходит в борьбе, но нам нужны три очка. А как мы играем, не так важно», – сказал Антон в интервью телеканалу «Матч Премьер».