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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Крылья Советов - Тамбов

28.09.2019, Суббота, 14:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Крылья Советов - Тамбов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
27 сентября, четверг 19:30 Тамбов 1:2 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 15:00 Тамбов 0:2 Крылья Советов
12 тур
6 сентября, среда 18:00 Крылья Советов 1:0 Тамбов
Россия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
23 сентября, среда 15:00 Тамбов 2:3 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +38

    Олегенс 28 сентября 2019, 17:22

    Женский футбол, не Тамбов.

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    Рейтинг: +2231

    river31 28 сентября 2019, 15:43

    Прям день горчичника какой-то.))))

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    Рейтинг: +174

    iurylario 28 сентября 2019, 15:39

    конечно крыльям победа нужнее

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    Рейтинг: +174

    iurylario 28 сентября 2019, 14:51

    анюков конечно звезда но неужели он не видит что его время ушло опыт так передавай его помощником в клубе

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