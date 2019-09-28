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Крылья Советов - Тамбов
Крылья Советов - Тамбов: обзор матча 28 сентября 2019
Крылья Советов
28.09.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Тамбов
73'
А. Соболев (П)
74'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Тамбов
88'
Желтая карточка
А. Грицаенко
Замена
А. Тимофеев
️️️️
П. Антон
81'
80'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Костюков
80'
Замена
О. Чернышов
️️️️
М. Осипенко
Желтая карточка
М. Карпов
77'
ГОЛ! 2:0!
М. Канунников
Пас отдал
А. Соболев
74'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Соболев
73'
72'
Желтая карточка
С. Таказов
71'
Желтая карточка
А. Ойеволе
Замена
М. Канунников
️️️️
Д. Кабутов
68'
Замена
Д. Радонич
️️️️
А. Гацкан
67'
Желтая карточка
Д. Кабутов
65'
54'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Желтая карточка
Н. Чернов
54'
47'
Желтая карточка
П. Карасев
46'
Замена
А. Килин
️️️️
А. Рыбин
Желтая карточка
А. Анюков
45'
+2
Желтая карточка
П. Антон
38'
37'
Желтая карточка
А. Рыбин
7'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Бенито
ЛВ
8
Усман Мухаммед
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Рыжиков
70
Кабутов
51
Карпов
23
Чернов
23
Комбаров
8
Гацкан
22
Анюков
22
Мияилович
5
Антон
77
Зиньковский
7
Соболев
3-3-1-1-2
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
55
Осипенко
22
Рыбин
18
Карасев
27
Грицаенко
3
Тетрашвили
77
Костюков
77
Мелкадзе
13
Обухов
5
Антон
94
Тимофеев
94
Тимофеев
5
Антон
8
Гацкан
9
Радонич
9
Радонич
8
Гацкан
70
Кабутов
99
Канунников
99
Канунников
70
Кабутов
22
Рыбин
18
Килин
18
Килин
22
Рыбин
55
Осипенко
7
Чернышов
7
Чернышов
55
Осипенко
77
Костюков
14
Аппаев
14
Аппаев
77
Костюков
Остались в запасе
Крылья Советов
Тамбов
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
8
Усман Мухаммед
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
22
Бенито
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
70
Салли Муниру
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
22
Бенито
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
70
Салли Муниру
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Крылья Советов - Тамбов
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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