Чалов, Азмун, Ракицкий – в сборной тура РПЛ по версии InStat

Твиттер «Матч ТВ» представил сборную 19-го тура РПЛ по версии компании спортивной аналитики InStat.

В команду вошли три футболиста ЦСКА, по два игрока из «Локомотива» и «Зенита» и по одному представителю «Спартака», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

Вратарь: Евгений Фролов («Оренбург»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Ярослав Ракицкий («Зенит»).

Полузащитники: Маурисио Перейра («Краснодар»), Пол Антон («Крылья Советов»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Федор Смолов («Локомотив», Сердар Азмун («Зенит»).