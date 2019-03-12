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    Чалов, Азмун, Ракицкий – в сборной тура РПЛ по версии InStat

    Твиттер «Матч ТВ» представил сборную 19-го тура РПЛ по версии компании спортивной аналитики InStat.

    В команду вошли три футболиста ЦСКА, по два игрока из «Локомотива» и «Зенита» и по одному представителю «Спартака», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

    Вратарь: Евгений Фролов («Оренбург»).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Ярослав Ракицкий («Зенит»).

    Полузащитники: Маурисио Перейра («Краснодар»), Пол Антон («Крылья Советов»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Федор Смолов («Локомотив», Сердар Азмун («Зенит»).

    Источник: Твиттер «Матч ТВ»

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    12.03.2019 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 17:39

      Пусть будет так.А мы всё равно все матчи тура не смотрим,поэтому мнение каждого ориентировано на клубный патриотизм,чаще всего.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 марта 2019, 14:19

      Один дурак сказал, другой повторил, вот и вся сборная тура )))

      -2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 12 марта 2019, 13:07

      Азмун в скобочках, это что? Ахахаах Смолов принадлежит Локомотиву, и Азмуну?

      1
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