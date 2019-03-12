Чалов, Азмун, Ракицкий – в сборной тура РПЛ по версии InStat

Пусть будет так.А мы всё равно все матчи тура не смотрим,поэтому мнение каждого ориентировано на клубный патриотизм,чаще всего.
Твиттер «Матч ТВ» представил сборную 19-го тура РПЛ по версии компании спортивной аналитики InStat.
В команду вошли три футболиста ЦСКА, по два игрока из «Локомотива» и «Зенита» и по одному представителю «Спартака», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Оренбурга».
Вратарь: Евгений Фролов («Оренбург»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Ярослав Ракицкий («Зенит»).
Полузащитники: Маурисио Перейра («Краснодар»), Пол Антон («Крылья Советов»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Федор Смолов («Локомотив», Сердар Азмун («Зенит»).