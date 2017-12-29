«Анжи» объявил о покупке полузащитника Антона

Полузащитник Пол Антон перешел в «Анжи» из бухарестского «Динамо». Об этом пресс-служба махачкалинцев сообщила на официальном сайте клуба.

«Контракт с румынским полузащитником заключен на два с половиной года.

26-летний новичок нашей команды выступал в команде «Динамо» Бухарест, за который 43 матчах забил 8 голов. Кроме того, Антон играл в составе испанского «Хетафе» (32 матча, 2 гола)», – говорится в заметке дагестанского клуба.

Ранее футболист сказал, что через «Анжи» планирует заслужить вызов в сборную Румынии.

Команда Вадима Скрипченко ушла на зимний перерыв РФПЛ на предпоследнем месте в турнирной таблице.