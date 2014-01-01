Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Гацкан: «Вернблум во время матча показывал нам с Калачевым: «У вас волос нет, старики». В ответ я предложил посмотреть на табло»

    Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан рассказал об общении на поле с экс-полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом. Они шутили друг над другом.

    «Встречались ли более жeсткие игроки, чем сам? Вернблум встречался. У нас всегда интересные зарубы были. Искали друг друга на поле, чтобы потолкаться, отобрать мяч. Был момент в Ростове. Они проигрывали, Вернблум уже не знал, что делать, и начал показывать мне и Калачу (Тимофею Калачевуприм. «Бомбардира»): «Смотрите, у вас уже волос нет – совсем лысые, старики». В ответ я предложил ему посмотреть на табло. А там – 2:0. Стебались друг над другом.

    Мне нравился Фернандо в том сезоне, когда «Спартак» чемпионом стал. Вроде всегда с мячом, но, если его разозлить – может вставить нормально. «Вставить» в ответ? Я в молодости озорным был – быстро заводился, искал на поле обидчика, чтобы отомстить. Это всегда приводило к жeлтым карточкам. Калачeв выговаривал: «Успокойся, хватит», – сказал Гацкан.

    • 36-летний молдаванин сейчас выступает за «Крылья Советов» в ФНЛ.
    • Гацкан с «Ростовом» играл в Лиге чемпионов.
    • Главное достижение в карьере – Кубок России в 2014 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:07
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82250
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru