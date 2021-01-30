Гацкан: «Вернблум во время матча показывал нам с Калачевым: «У вас волос нет, старики». В ответ я предложил посмотреть на табло»

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан рассказал об общении на поле с экс-полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом. Они шутили друг над другом.

«Встречались ли более жeсткие игроки, чем сам? Вернблум встречался. У нас всегда интересные зарубы были. Искали друг друга на поле, чтобы потолкаться, отобрать мяч. Был момент в Ростове. Они проигрывали, Вернблум уже не знал, что делать, и начал показывать мне и Калачу (Тимофею Калачеву – прим. «Бомбардира»): «Смотрите, у вас уже волос нет – совсем лысые, старики». В ответ я предложил ему посмотреть на табло. А там – 2:0. Стебались друг над другом.

Мне нравился Фернандо в том сезоне, когда «Спартак» чемпионом стал. Вроде всегда с мячом, но, если его разозлить – может вставить нормально. «Вставить» в ответ? Я в молодости озорным был – быстро заводился, искал на поле обидчика, чтобы отомстить. Это всегда приводило к жeлтым карточкам. Калачeв выговаривал: «Успокойся, хватит», – сказал Гацкан.