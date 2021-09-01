Гацкан – о Карпине: «Выбор РФС удивил. Казалось, что сборной должен руководить человек с духом победителя»

Бывший полузащитник полузащитник «Ростова» Александр Гацкан удивлен, что сборную России возглавил Валерий Карпин.

— Когда назначили Карпина, много говорилось об отсутствии титулов. Для вас этот выбор был удивительным?

— Если честно, меня удивило, что РФС сделал такой выбор. Мне казалось, что сборной должен руководить человек, у которого есть дух победителя, выигранные титулы, и я думал, что назначат именно такого специалиста.

Но для сборной у Карпина есть хорошие качества — он очень коммуникабельный, может построить команду, донести до футболистов, чего от них хочет, объяснить некоторые моменты.

— Все помнят, в какой футбол сборная играла при Черчесова. Какую игру будет ставить Карпин?

— Это будет более открытый футбол со схемой 4-3-3, которую он использовал последние два года в «Ростове». Отказ от Дзюбы и Соболева как раз говорит о том, что команда не будет сбиваться на длинные передачи и сбросы, а постарается показывать комбинационный и агрессивный футбол с прессингом.

Но это не значит, что все побегут вперед с шашками наголо, в первую очередь будут отталкиваться от Хорватии.