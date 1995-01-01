Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Гацкан – о Карпине: «Выбор РФС удивил. Казалось, что сборной должен руководить человек с духом победителя»

    Бывший полузащитник полузащитник «Ростова» Александр Гацкан удивлен, что сборную России возглавил Валерий Карпин.

    — Когда назначили Карпина, много говорилось об отсутствии титулов. Для вас этот выбор был удивительным?

    — Если честно, меня удивило, что РФС сделал такой выбор. Мне казалось, что сборной должен руководить человек, у которого есть дух победителя, выигранные титулы, и я думал, что назначат именно такого специалиста.

    Но для сборной у Карпина есть хорошие качества — он очень коммуникабельный, может построить команду, донести до футболистов, чего от них хочет, объяснить некоторые моменты.

    — Все помнят, в какой футбол сборная играла при Черчесова. Какую игру будет ставить Карпин?

    — Это будет более открытый футбол со схемой 4-3-3, которую он использовал последние два года в «Ростове». Отказ от Дзюбы и Соболева как раз говорит о том, что команда не будет сбиваться на длинные передачи и сбросы, а постарается показывать комбинационный и агрессивный футбол с прессингом.

    Но это не значит, что все побегут вперед с шашками наголо, в первую очередь будут отталкиваться от Хорватии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89024
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67415
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru