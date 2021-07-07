Гацкан не сможет играть за «Чайку» в ПФЛ из-за лимита на легионеров. Ранее клуб понизили в классе

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев рассказал, что клуб из Песчанокопского не смог подписать контракт с бывшим полузащитником «Ростова» Александром Гацканом.
– Тимофей Калачев остается в тренерском штабе?
– Да. Не делать же его крайним.
– Насколько знаю, к вам должен был прийти и Александр Гацкан.
– Так он пришел, тренировался и даже сам офигел, как быстро набирал форму. Для меня он должен был стать ключевым футболистом, он нам был нужен. Но, к сожалению, он молдаванин. Поэтому как иностранец он не сможет играть во втором дивизионе. Очень обидно получилось.
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- В ПФЛ легионеры запрещены.
Источник: «РБ-Спорт»