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    Гацкан не сможет играть за «Чайку» в ПФЛ из-за лимита на легионеров. Ранее клуб понизили в классе

    Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев рассказал, что клуб из Песчанокопского не смог подписать контракт с бывшим полузащитником «Ростова» Александром Гацканом.

    – Тимофей Калачев остается в тренерском штабе?

    – Да. Не делать же его крайним.

    – Насколько знаю, к вам должен был прийти и Александр Гацкан.

    – Так он пришел, тренировался и даже сам офигел, как быстро набирал форму. Для меня он должен был стать ключевым футболистом, он нам был нужен. Но, к сожалению, он молдаванин. Поэтому как иностранец он не сможет играть во втором дивизионе. Очень обидно получилось.

    • РФС перевела «Чайку» из ФНЛ в ПФЛ за организацию договорных матчей в сезоне-2018/19.
    • Пожизненное отстранение от футбольной деятельности получили спортивный директор «Чайки» Олег Баян и арбитр Сергей Костевич.
    • В ПФЛ легионеры запрещены.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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