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    Гацкан: «Конечно, нужно доиграть чемпионат. Восемь туров можно за три-четыре недели доиграть»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан считает, что сезон РПЛ следует доиграть. Возобновления не случится раньше 31 мая.

    — Остановку сезона продлили до 31 мая. Есть два мнения: всe же доиграть чемпионат в любом случае либо обнулить итоги. Вы за какой?

    — Мое мнение: конечно, нужно закончить чемпионат. 8 туров — это много. Первые команды борются за Лигу чемпионов, последние за выживание. Думаю, надо доиграть. Но не знаю, когда и как договорятся в РФС. В принципе, 8 туров можно за 3-4 недели доиграть, а потом быстро начать следующий сезон.

    • Клуб Гацкана выступил за досрочное завершение сезона.
    • «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
    • Команда в РПЛ идет в зоне вылета.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2196

      Masteralex 2 часа назад

      а если ещё несколько клубов обанкротится то и ещё быстрее

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