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  • Гацкан: «Конечно, нужно доиграть чемпионат. Восемь туров можно за три-четыре недели доиграть»

Гацкан: «Конечно, нужно доиграть чемпионат. Восемь туров можно за три-четыре недели доиграть»

5 апреля 2020, 13:14
2

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан считает, что сезон РПЛ следует доиграть. Возобновления не случится раньше 31 мая.

— Остановку сезона продлили до 31 мая. Есть два мнения: всe же доиграть чемпионат в любом случае либо обнулить итоги. Вы за какой?

— Мое мнение: конечно, нужно закончить чемпионат. 8 туров — это много. Первые команды борются за Лигу чемпионов, последние за выживание. Думаю, надо доиграть. Но не знаю, когда и как договорятся в РФС. В принципе, 8 туров можно за 3-4 недели доиграть, а потом быстро начать следующий сезон.

  • Клуб Гацкана выступил за досрочное завершение сезона.
  • «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
  • Команда в РПЛ идет в зоне вылета.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Гацкан Александр
Комментарии (2)
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Masteralex
1586082854
а если ещё несколько клубов обанкротится то и ещё быстрее
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vladimir-7
1586098999
РФС всё мечтает собрать в РПЛ 18 команд и приблизиться по количеству команд до 20, как в европейских лигах, а на самом деле, им бы удержать, хотя бы, 16 команд и то, это под большим вопросом.
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