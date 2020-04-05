Гацкан: «Конечно, нужно доиграть чемпионат. Восемь туров можно за три-четыре недели доиграть»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан считает, что сезон РПЛ следует доиграть. Возобновления не случится раньше 31 мая.

— Остановку сезона продлили до 31 мая. Есть два мнения: всe же доиграть чемпионат в любом случае либо обнулить итоги. Вы за какой?

— Мое мнение: конечно, нужно закончить чемпионат. 8 туров — это много. Первые команды борются за Лигу чемпионов, последние за выживание. Думаю, надо доиграть. Но не знаю, когда и как договорятся в РФС. В принципе, 8 туров можно за 3-4 недели доиграть, а потом быстро начать следующий сезон.