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Александр Гацкан
Новости
Александр Гацкан - новости
Завершил карьеру
27 марта 1984 (42)
#8 | Полузащитник
186 см | 79 кг
Молдова | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Гацкан – об уходе Глебова из «Ростова»: «Я могу заменить»
2025.02.20 15:30
1
Гацкан назвал клуб, чемпионства которого хочет вся Россия
2025.02.20 06:33
23
Гацкан назвал три обязательных блюда на новогоднем столе
2024.12.28 16:08
2
Гацкан заявил об отсутствии настоящей мотивации в РПЛ: «Борются за места, которые ничего не дают»
2024.12.21 18:16
1
Гацкан – о судействе в РПЛ в 2010-х: «Вернблум катится двумя ногами – ничего, а нам с Калачевым сразу желтую»
2024.09.07 23:05
Гацкан рассказал о самом жестком «пихаче» от Бердыева
2024.09.07 14:02
Гацкан раскрыл игроков «Ростова», которые дрались на тренировке
2024.09.06 21:00
3
Экс-игрок «Ростова» Гацкан назвал самого странного одноклубника: «На тренировку вышел в разных бутсах»
2024.09.06 14:57
2
Гацкан оценил шансы «Ростова» на чемпионство в этом сезоне РПЛ
2022.11.07 23:44
2
Гацкан назвал странным поведение руководства «Зенита» по отношению к Чистякову
2022.11.07 18:01
1
Гацкан считает, что сборная России недооценила Киргизию: «Иногда киргизы выглядели лучше»
2022.09.24 22:32
2
Гацкан: «Черников переплюнет меня»
2022.07.26 17:35
Фото
«Ростов» подписал профессиональный контракт с сыном Гацкана
2022.07.19 17:34
Гацкан: «Нужно открывать трансферное окно в России. Все должны быть в равных условиях»
2022.03.10 17:48
Фото
Гацкан стал тренером академии «Ростова»
2021.11.18 19:28
2
Гацкан готов войти в тренерский штаб «Ростова»
2021.09.27 11:30
12
Гацкан – о Карпине: «Выбор РФС удивил. Казалось, что сборной должен руководить человек с духом победителя»
2021.09.01 15:59
1
«Ростов»: «Удачи, Гац. Благодарим за 11 лет»
2021.07.29 21:45
1
Фото
37-летний Гацкан закончил карьеру
2021.07.29 19:51
8
Гацкан не сможет играть за «Чайку» в ПФЛ из-за лимита на легионеров. Ранее клуб понизили в классе
2021.07.07 17:46
37-летний Гацкан покинет «Крылья Советов»
2021.05.10 08:58
Гацкан – об Ибрагимовиче: «Вообще лучший. Мне до 39 было бы тяжело доиграть»
2021.01.31 09:54
Гацкан: «Вернблум во время матча показывал нам с Калачевым: «У вас волос нет, старики». В ответ я предложил посмотреть на табло»
2021.01.30 22:07
5
Гацкан: «Если Соболев в сборной России будет сильно смотреться, Черчесов оставит его в основе»
2020.11.12 16:35
5
«СЭ»: Комбаров, Гацкан и Фролов останутся в «Крыльях Советов», несмотря на вылет в ФНЛ
2020.07.30 08:51
3
Талалаев выпустил на матч с «Ростовом» Комбарова, Гацкана, Глушенкова; Мамаев, Попов, Прошляков сыграют у Карпина
2020.07.04 17:38
5
Гацкан: «Конечно, нужно доиграть чемпионат. Восемь туров можно за три-четыре недели доиграть»
2020.04.05 13:14
2
Гацкан: «Игроки «Крыльев Советов» готовы на уступки по зарплате, но не на 40 процентов»
2020.04.05 11:55
4
Рыжиков, Анюков, Гацкан – в основе «Крыльев Советов» на игру с «Уралом»; Бикфалви, Кухарчик, Погребняк выйдут у гостей
2019.12.08 12:55
Гацкан: «Если бы Федун доверился Бердыеву, «Спартак» боролся бы за Лигу чемпионов»
2019.11.22 14:54
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