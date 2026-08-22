Семак – о ценах на российских игроков: «Рынок перегрет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стоимости российских футболистов.
– Вокруг «Зенита» всегда много трансферных слухов, разговоров. Как игроки на них реагируют?
– Футболисты – достаточно умные ребята. Они понимают, где информация, к которой можно прислушаться, а где пишут абсолютную глупость, которую даже не стоит воспринимать всерьез.
Новостей много, вы правы. Порой пишут, что «Зенит» интересуется тем или иным игроком, но это в основном все неправда.
– Российские игроки стоят все дороже – это проблема?
– Да, рынок перегрет. Это все видно и на примере других клубов, сколько они платят за российских футболистов.
– «Зенит» и дальше будет ориентироваться в основном на латиноамериканский рынок?
– Мы будем ориентироваться на тот регламент и те правила, которые есть. Они для всех одинаковые. Естественно, под них будут подстраиваться все клубы, и «Зенит» в этом плане не исключение.
- В нынешнем сезоне клубы РПЛ могут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.