Семак – о ценах на российских игроков: «Рынок перегрет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стоимости российских футболистов.

– Вокруг «Зенита» всегда много трансферных слухов, разговоров. Как игроки на них реагируют?

– Футболисты – достаточно умные ребята. Они понимают, где информация, к которой можно прислушаться, а где пишут абсолютную глупость, которую даже не стоит воспринимать всерьез.

Новостей много, вы правы. Порой пишут, что «Зенит» интересуется тем или иным игроком, но это в основном все неправда.

– Российские игроки стоят все дороже – это проблема?

– Да, рынок перегрет. Это все видно и на примере других клубов, сколько они платят за российских футболистов.

– «Зенит» и дальше будет ориентироваться в основном на латиноамериканский рынок?

– Мы будем ориентироваться на тот регламент и те правила, которые есть. Они для всех одинаковые. Естественно, под них будут подстраиваться все клубы, и «Зенит» в этом плане не исключение.