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  • Гацкан: «Если бы Федун доверился Бердыеву, «Спартак» боролся бы за Лигу чемпионов»

Гацкан: «Если бы Федун доверился Бердыеву, «Спартак» боролся бы за Лигу чемпионов»

22 ноября 2019, 14:54
23

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился мнением о бывшем тренере «Рубина» и «Ростова» Курбане Бердыеве.

— Бердыев — лучший тренер в РПЛ?

— Если брать тех, с кем я работал, то да. Но с другими мне не доводилось иметь дело, так что тяжело сравнивать. Бердыев — тренер топ-уровня.

— Почему он до сих пор без команды?

— Не знаю. Думаю, предложения у него есть, но не очень достойные.

— Правильно понимаю, что ему важен сам проект? В «Ростов» он привез полностью весь персонал, собрал игроков под себя.

— Это правильный подход. Если ты хочешь добиваться результата, то должен прийти со своей командой. По-другому никак.

— Когда была информация, что он может возглавить «Спартак», причиной срыва этого подписания называли как раз то, что он хотел прийти со своим штабом и друзьями, контролировать трансферы.

— Почему друзей? Там все работники разбираются в футболе. Если бы Бердыев пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов.

Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов, – сказал Гацкан.

  • Бердыев вел переговоры со «Спартаком» летом 2016 года.
  • 5 августа московский клуб уволил Дмитрия Аленичева и искал ему замену.
  • В итоге команду возглавил Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

«БИЗНЕС Online»: в 2016-м Бердыев вел переговоры и со «Спартаком», и с «Локомотивом». Федун узнал и прислал ему СМС: «Мудак!»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Спартак Гацкан Александр Бердыев Курбан
Комментарии (23)
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Диктор
1574426556
Как же любят жти неудачники рассуждать о футболе.
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nik55
1574428172
хорошо что не доверился
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SLADE2019
1574428402
Слишком простой путь к успеху - взять и довериться Бердыеву! А к теперешнему тренеру и у меня меняется отношение. Очень большая надежда, что наконец Федун поступил верно.
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oyabun
1574428785
С таким же успехом можно было бы порассуждать "А если бы Спартак возглавил Моуриньо..". Пустая трепотня. На данный момент тренер у нас толковый. Только бы не мешали ему работать и удовлетворяли его пожелания по трансферам. Тогда и успех будет.
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Владислав Vlad
1574433043
Ну, пришёл не Бердыев, а стал тренером Каррера. С Каррерой Спартак стал чемпионом. Стал бы чемпионом Спартак с Бердыевым - ещё вопрос. А вот вылететь из Спартака Бердыев мог бы и на следующий год. Так, что рассуждать, что бы было - глупость.
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rash1959
1574434880
Почему он до сих пор без команды? Потому что Бердыев — лучший тренер в РПЛ. И почему Гацкана зовут не Ванга.?
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paracetamol
1574437820
Лох ты, Гацкан. Нахр Федуну спам, сам подумай?
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Fancyfall
1574438000
кому интересно это мнение? серьёзно, кому?
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piligrim1986
1574438097
ой-ли ой-ли, чет рубин доверился и чуть не вылетел
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VVM1964
1574441897
Очень спорное заявление .
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