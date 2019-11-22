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    Гацкан: «Если бы Федун доверился Бердыеву, «Спартак» боролся бы за Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился мнением о бывшем тренере «Рубина» и «Ростова» Курбане Бердыеве.

    — Бердыев — лучший тренер в РПЛ?

    — Если брать тех, с кем я работал, то да. Но с другими мне не доводилось иметь дело, так что тяжело сравнивать. Бердыев — тренер топ-уровня.

    — Почему он до сих пор без команды?

    — Не знаю. Думаю, предложения у него есть, но не очень достойные.

    — Правильно понимаю, что ему важен сам проект? В «Ростов» он привез полностью весь персонал, собрал игроков под себя.

    — Это правильный подход. Если ты хочешь добиваться результата, то должен прийти со своей командой. По-другому никак.

    — Когда была информация, что он может возглавить «Спартак», причиной срыва этого подписания называли как раз то, что он хотел прийти со своим штабом и друзьями, контролировать трансферы.

    — Почему друзей? Там все работники разбираются в футболе. Если бы Бердыев пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов.

    Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов, – сказал Гацкан.

    • Бердыев вел переговоры со «Спартаком» летом 2016 года.
    • 5 августа московский клуб уволил Дмитрия Аленичева и искал ему замену.
    • В итоге команду возглавил Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

    «БИЗНЕС Online»: в 2016-м Бердыев вел переговоры и со «Спартаком», и с «Локомотивом». Федун узнал и прислал ему СМС: «Мудак!»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8354

      KLIM777 37 секунд назад

      Предложения есть, но не очень достойные. Да не каждый клуб готов платить по 2,5 ляма евро в год

      0
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      Рейтинг: +61

      Аденн 2 минуты назад

      да ну нах, пусть Пердыев идёт шмурдяк, вроде зенито, разводит.

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      Рейтинг: +1042

      Decorhome 5 минут назад

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +472

      KPCCSPB 8 минут назад

      Неее, сриптак традициям не изменит

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      Рейтинг: +637

      evgevg13 10 минут назад

      если бы, да кабы...

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