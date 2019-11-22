Гацкан: «Если бы Федун доверился Бердыеву, «Спартак» боролся бы за Лигу чемпионов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился мнением о бывшем тренере «Рубина» и «Ростова» Курбане Бердыеве.

— Бердыев — лучший тренер в РПЛ?

— Если брать тех, с кем я работал, то да. Но с другими мне не доводилось иметь дело, так что тяжело сравнивать. Бердыев — тренер топ-уровня.

— Почему он до сих пор без команды?

— Не знаю. Думаю, предложения у него есть, но не очень достойные.

— Правильно понимаю, что ему важен сам проект? В «Ростов» он привез полностью весь персонал, собрал игроков под себя.

— Это правильный подход. Если ты хочешь добиваться результата, то должен прийти со своей командой. По-другому никак.

— Когда была информация, что он может возглавить «Спартак», причиной срыва этого подписания называли как раз то, что он хотел прийти со своим штабом и друзьями, контролировать трансферы.

— Почему друзей? Там все работники разбираются в футболе. Если бы Бердыев пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов.

Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов, – сказал Гацкан.

Бердыев вел переговоры со «Спартаком» летом 2016 года.

5 августа московский клуб уволил Дмитрия Аленичева и искал ему замену.

и искал ему замену. В итоге команду возглавил Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

«БИЗНЕС Online»: в 2016-м Бердыев вел переговоры и со «Спартаком», и с «Локомотивом». Федун узнал и прислал ему СМС: «Мудак!»