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    «БИЗНЕС Online»: в 2016-м Бердыев вел переговоры и со «Спартаком», и с «Локомотивом». Федун узнал и прислал ему СМС: «Мудак!»

    «БИЗНЕС Online» сообщил подробности несостоявшегося перехода экс-главного тренера «Ростова» и «Рубина» Курбана Бердыева в «Спартак».

    Как известно, летом 2016 года московский клуб и 66-летний специалист вели предметные переговоры. 11 августа в Монако состоялась встреча Бердыева с владельцем и председателем совета директоров «Спартака» Леонидом Федуном, где была достигнута устная договоренность между сторонами. Стороны согласовали долгосрочный контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, а также список футболистов и помощников, которые должны перейти вместе с Бердыевым из «Ростова». Москвичи должны были сообщить тренеру время прибытия в клуб для подписания контракта, но так этого и не сделали.

    Как утверждает источник, за назначение Бердыева выступал тогдашний технический директор «Спартака» Юхан Гераскин. Против – бывший заместитель председателя совета директоров клуба Александр Жирков.

    «В клубе была война кланов. Бердыева представляли люди Гераскина, а Жирков и его команда выступали против. Жирков на первой же встрече спросил у Бердыева не про задачи и цели, а про деньги: «Сколько хочешь получать?». Он был против его назначения», – рассказал человек из окружения Бердыева.

    Жиркова не устраивало выдвинутое Бердыевым требование, чтобы Рустем Сайманов, работавший с ним в «Ростове», и которого он хотел взять с собой в «Спартак», мог заходить в раздевалку и влиять на трансферы. Это было единственным противоречием.

    Несмотря на все это, назначение Бердыева в «Спартак» могло состояться 13 августа 2016 года в Казани перед матчем РПЛ с «Рубином». Тем не менее, этого не произошло: тренер приехал на игру, но руководство московского клуба так и не вышло с ним на связь. Федун в это время все еще находился в отпуске, а сам Бердыев не стал напрашиваться. Впоследствии команду возглавил Массимо Каррера, приведший ее в первый же сезон к чемпионству.

    Из-за неопределенности со «Спартаком» Бердыев начал вести переговоры с «Локомотивом», но совет директоров железнодорожников все же поддержал кандидатуру Юрия Семина, пользовавшегося большей поддержкой болельщиков.

    В окружении Бердыева предполагают, что именно параллельные переговоры с «Локомотивом» сыграли определяющую роль в отказе «Спартака» от кандидатуры Бердыева. Федуну не понравилось, что специалист общался с другим клубом, несмотря на достигнутые ранее со «Спартаком» договоренности. Люди, близкие к тренеру, говорят, что Федун даже отправил Бердыеву СМС со словом: «Мудак!».

    В итоге Бердыев вернулся в «Ростов», об уходе с поста главного тренера которого объявил немногим ранее. В ростовском клубе он занял должность вице-президента, фактически при этом оставаясь главным тренером команды.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +469

      Киркинитидец 32 минуты назад

      какие захватывающие новости в межсезонье!!! быстрей бы чемпионат бы начался... а то потонем в помоях.

      1
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      Рейтинг: +9778

      Garrincha58 33 минуты назад

      зачем это всё?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6321

      vka1970 37 минут назад

      В дружелюбии и адекватности Федуну не откажешь, хотя в прошлый раз в лице Карреры он вытянул счастливый билет.

      0
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      Рейтинг: +2733

      vgarakh 38 минут назад

      Федун поставил подпись

      0
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      Рейтинг: +3738

      3a zenit 39 минут назад

      Бердыев решил поднасрать Федуну спустя три года)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2744

      Добрый Бобер 49 минут назад

      Если ты не за "Спартак",
      Знают все, что ты... :-D

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4811

      piligrim1986 1 час назад

      ахахаха)))) не, ну хорошо, что так все и вышло))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5910

      silver29 1 час назад

      Видите как все хорошо получилось Спартак обрел чемпионского Карреру, Локо вернул лучшего российского тренера Семина, а старый ...... остался при своей зарплате.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2237

      RotBerg 1 час назад

      Как не новость про мясных, так с запашком

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5910

      silver29 > RotBerg 1 час назад

      то питерским сортиром несет ((((

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +3201

      nik55 > RotBerg 1 час назад

      от тебя несет не меньше---одно слово бомж

      8
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      Рейтинг: +573

      spam2009 > RotBerg 56 минут назад

      свинья, валяясь в грязи, хоть от паразитов избавляется, о вот бомжи что делают, это большой вопрос...

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      Рейтинг: +3738

      3a zenit > RotBerg 38 минут назад

      чего там эти свиньи хрюкают ничего не понятно)переводчик нужен с свинячего на человеческий.

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