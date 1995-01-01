«БИЗНЕС Online»: в 2016-м Бердыев вел переговоры и со «Спартаком», и с «Локомотивом». Федун узнал и прислал ему СМС: «Мудак!»

«БИЗНЕС Online» сообщил подробности несостоявшегося перехода экс-главного тренера «Ростова» и «Рубина» Курбана Бердыева в «Спартак».

Как известно, летом 2016 года московский клуб и 66-летний специалист вели предметные переговоры. 11 августа в Монако состоялась встреча Бердыева с владельцем и председателем совета директоров «Спартака» Леонидом Федуном, где была достигнута устная договоренность между сторонами. Стороны согласовали долгосрочный контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, а также список футболистов и помощников, которые должны перейти вместе с Бердыевым из «Ростова». Москвичи должны были сообщить тренеру время прибытия в клуб для подписания контракта, но так этого и не сделали.

Как утверждает источник, за назначение Бердыева выступал тогдашний технический директор «Спартака» Юхан Гераскин. Против – бывший заместитель председателя совета директоров клуба Александр Жирков.

«В клубе была война кланов. Бердыева представляли люди Гераскина, а Жирков и его команда выступали против. Жирков на первой же встрече спросил у Бердыева не про задачи и цели, а про деньги: «Сколько хочешь получать?». Он был против его назначения», – рассказал человек из окружения Бердыева.

Жиркова не устраивало выдвинутое Бердыевым требование, чтобы Рустем Сайманов, работавший с ним в «Ростове», и которого он хотел взять с собой в «Спартак», мог заходить в раздевалку и влиять на трансферы. Это было единственным противоречием.

Несмотря на все это, назначение Бердыева в «Спартак» могло состояться 13 августа 2016 года в Казани перед матчем РПЛ с «Рубином». Тем не менее, этого не произошло: тренер приехал на игру, но руководство московского клуба так и не вышло с ним на связь. Федун в это время все еще находился в отпуске, а сам Бердыев не стал напрашиваться. Впоследствии команду возглавил Массимо Каррера, приведший ее в первый же сезон к чемпионству.

Из-за неопределенности со «Спартаком» Бердыев начал вести переговоры с «Локомотивом», но совет директоров железнодорожников все же поддержал кандидатуру Юрия Семина, пользовавшегося большей поддержкой болельщиков.

В окружении Бердыева предполагают, что именно параллельные переговоры с «Локомотивом» сыграли определяющую роль в отказе «Спартака» от кандидатуры Бердыева. Федуну не понравилось, что специалист общался с другим клубом, несмотря на достигнутые ранее со «Спартаком» договоренности. Люди, близкие к тренеру, говорят, что Федун даже отправил Бердыеву СМС со словом: «Мудак!».

В итоге Бердыев вернулся в «Ростов», об уходе с поста главного тренера которого объявил немногим ранее. В ростовском клубе он занял должность вице-президента, фактически при этом оставаясь главным тренером команды.