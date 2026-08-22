Артета оценил разгромную победу «Арсенала» над командой Лэмпарда в 1-м туре АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о домашнем матче с «Ковентри» (3:0) в 1-м туре АПЛ.

«Отличное выступление – многое понравилось в игре парней. Мы по-настоящему доминировали, были невероятное взаимопонимание. Забили два прекрасных гола до перерыва. Нам нужно было управлять игрой, и мы дали игровое время некоторым игрокам, так что получился действительно хороший матч.

Это хороший соперник, здорово подготовленный. У этой команды есть четкое понимание того, как она хочет создать тебе проблемы», – сказал Артета.