Генич – о «Локомотиве»: «Слышал – у них безумный долг в районе нескольких миллиардов»

Комментатор Константин Генич высказался о ситуациии в «Локомотиве».

– Как я слышал, не знаю, правда или нет – у них какой-то безумный долг в районе нескольких миллиардов, который надо закрыть. Закрыть его могут, не кредитуясь снова, а продажей игроков. Долг можно разбить на несколько частей, но отдавать его все равно надо. А отдавать его нечем.

– И поэтому нужно кому-то отрезать почку.

– Продажа игроков в приоритете. Мы верим в то, что Борис Ротенберг хочет поменять главного тренера?

– Конечно.

– Верим. Поэтому, думаю, отсутствие усиления напрямую можно связать с тем – ну раз ты такой великий тренер, давай справляйся с теми, кто есть . Если у тебя вот этих выдернуть, ты такой же великий останешься? Ну тут Галактионов в открытую-то не борется, не бьется. И совет директоров поддерживает его. А у гендиректора есть другие мысли.