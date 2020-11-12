Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гацкан: «Если Соболев в сборной России будет сильно смотреться, Черчесов оставит его в основе»

Гацкан: «Если Соболев в сборной России будет сильно смотреться, Черчесов оставит его в основе»

12 ноября 2020, 16:35
5

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан в преддверии товарищеского матча МолдавияРоссия сравнил форвардов Александра Соболева и Артема Дзюбу.

«В «Крыльях» Соболев качественно смотрелся, забивал — для нападающего это самое главное. То, что он перешел в «Спартак» — для него шаг вперед. Он там тоже не потерялся, забивает. Не так много, но и игровой практики не так много. Думаю, если тренер будет больше ему доверять, он больше будет забивать, у него качества есть.

Конечно, у всех есть шанс. Если он будет играть в основе и забивать, какой тренер будет себе в минус играть? Каждый тренер хочет, чтобы у него были самые сильные игроки. Если он будет сильно смотреться, главный тренер будет его ставить, как он и говорил: «Кто сильнее, тот и будет играть».

Дзюба и Соболев — форварды разного плана? Конечно. Дзюба — столп, который может скинуть, корпус поставить, протаранить. Соболев тоже может побороться, но не так сильно, как Дзюба. Может и обыграть 1 в 1, на скорости пройти, в любую сторону убрать и пробить по воротам. Немножко разные качества, но оба хорошие футболисты.

Могут ли у Соболева возникнуть проблемы из-за того, что игра сборной построена под Дзюбу и его качества? Нет. Это очень качественный футболист, который может подстроиться под другой футбол. Черчесов будет разбирать, как вскрывать сборную Молдавии. Он им расскажет, как что нужно делать. Футбол состоит не только из забросов, скидок, завершения. Здесь много других нюансов», — цитирует Гацкана Metaratings.ru.

  • Соболев сейчас вызван в сборную России, Дзюба – нет.
  • «Зенит» идет в РПЛ вторым, «Спартак» – третьим.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Молдавия Россия Крылья Советов Дзюба Артем Гацкан Александр Соболев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1605191278
С Молдавией Соболев ещё может выглядеть сильно, а вот дальше сомнительно, не тот уровень.
Ответить
Синитсосит
1605192484
да ты там капитан очевидность, если игрок забивает, то его будут ставить, чёртов гений, как же мы раньше без тебя жили, наконец то
Ответить
Plyash
1605200004
Я то думал,надо просто хорошо играть(забивать,ассистировать,уводить за собой защитников соперника,освобождать зону для партнёров,что ещё...? ). А надо-то всего лишь "сильно смотреться." Стой у штрафной и смотрись.Сильно. Гацкан,ты придурок.
Ответить
Просто-333
1605244309
Ключевое слово "если". Если Соболев в сборной России будет сильно смотреться. И еще не хватает после будет слова - стабильно
Ответить
zigbert
1605269933
В оставшихся матчах сборной, конкуренция за место будет между Соболевым и Чаловым.
Ответить
Главные новости
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
2
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
7
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Все новости
Все новости
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
15:13
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
1
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
14:00
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
7
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
4
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
12:48
2
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
11:47
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
10:25
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+