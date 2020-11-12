Гацкан: «Если Соболев в сборной России будет сильно смотреться, Черчесов оставит его в основе»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан в преддверии товарищеского матча Молдавия — Россия сравнил форвардов Александра Соболева и Артема Дзюбу.

«В «Крыльях» Соболев качественно смотрелся, забивал — для нападающего это самое главное. То, что он перешел в «Спартак» — для него шаг вперед. Он там тоже не потерялся, забивает. Не так много, но и игровой практики не так много. Думаю, если тренер будет больше ему доверять, он больше будет забивать, у него качества есть.

Конечно, у всех есть шанс. Если он будет играть в основе и забивать, какой тренер будет себе в минус играть? Каждый тренер хочет, чтобы у него были самые сильные игроки. Если он будет сильно смотреться, главный тренер будет его ставить, как он и говорил: «Кто сильнее, тот и будет играть».

Дзюба и Соболев — форварды разного плана? Конечно. Дзюба — столп, который может скинуть, корпус поставить, протаранить. Соболев тоже может побороться, но не так сильно, как Дзюба. Может и обыграть 1 в 1, на скорости пройти, в любую сторону убрать и пробить по воротам. Немножко разные качества, но оба хорошие футболисты.

Могут ли у Соболева возникнуть проблемы из-за того, что игра сборной построена под Дзюбу и его качества? Нет. Это очень качественный футболист, который может подстроиться под другой футбол. Черчесов будет разбирать, как вскрывать сборную Молдавии. Он им расскажет, как что нужно делать. Футбол состоит не только из забросов, скидок, завершения. Здесь много других нюансов», — цитирует Гацкана Metaratings.ru.