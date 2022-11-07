Гацкан назвал странным поведение руководства «Зенита» по отношению к Чистякову

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан высказался об отстранении защитника Дмитрия Чистякова от основы «Зенита».
– Я считаю, что это странное поведение руководства «Зенита» по отношению к Дмитрию Чистякову. У него не было игровой практики. Согласен, что профессионал должен быть до конца профессионалом и не привозить, но даже такие футболисты, как Джеррард и Лэмпард, ошибались.
Руководство «Зенита» раздуло всю эту ситуацию. Все футболисты – люди, которые могут ошибаться. Мы же не роботы.
– Чистяков уйдет зимой в другой клуб после этой ситуации?
– Пройдет некоторое время, и руководители «Зенита» пересмотрят свое решение. Дмитрию не надо делать каких-то резких движений.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
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Источник: «РБ Спорт»