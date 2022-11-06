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    «Зенит» сообщил об отстранении Чистякова от основы. Накануне его публично критиковали Медведев и Семак

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отстранен от основы после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Игрока заменили на 32-й минуте.

    Об отстранении Чистякова сообщил лично генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

    — Состоялся ли разговор с Дмитрием Чистяковым и каковы его итоги?

    — Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11821

      Алексей З 2 минуты назад

      Питерские болелы , а кого вы вообще цените, уважаете ?
      Лунёв ушёл 100 х в дорогу получил , такая же фигня с Азмуном и Дзюбой. Семака чморите постоянно, а кто для вас авторитет ?
      Лёша Миллер с деньгами Газпрома ? Вот кто вас купил на корню с потрохами.
      Одну игру из 16 проиграли и ппц кругом враги , предатели...

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      Рейтинг: +1485

      Artemka444 5 минут назад

      Стыдно за такое руководство Зенита!!!
      Дела домашние нужно делать тихо,а не на всю страну!!!

      И агент у Чистякова тоже мог бы помолчать!!!

      2
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      Рейтинг: +94

      odessakmv 7 минут назад

      Вообще-то нужно было ламбадых отстранять, почему них. не забили??? А Богданыч с каждым своим "поступком" теряет все больше и больше уважения....

      0
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      Рейтинг: +9541

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Семак тряпка и лизоблюд !
      Сказал гендир и готов мать родную продать !

      2
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      Рейтинг: +16245

      Fusballer 31 минуту назад

      Элита воспитанников Зенита.

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      Рейтинг: +9541

      САДЫЧОК 31 минуту назад

      ..А , то что проиграла команда и недотёпа Семак !
      А , что тип Медведев , позорит имидж Зенита !
      Гоните Семака и Медведева ..С ПОЗОРОМ !

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      Рейтинг: +8123

      vladik12 48 минут назад

      Такое ощущение, что "Бзенит" подозревает сдачу от Чистого.

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      Рейтинг: +11896

      Вомбат > vladik12 39 минут назад

      Думаю, что подозревали вчера, а сегодня как раз выяснили. Предполагаю, что Ахмат согласился купить игрока за его рыночную стоимость, а тот вчера выполнил условие будущей команды. Ведь в первом голе тоже есть его вина, ведь голевая атака началась с того, что он, как стоячий, дал себя обыграть в центре поля. Да и потом мог прочитать прострел и прервать его. Но не прочитал. Точнее не захотел. Ну а второй гол вообще напомнил 2012 год, когда Денисов с Анюковым сдавали игру Тереку в похожем стиле. Это конечно не отменяет плохой игры всего Зенита в первом тайме и отвратительной реализации в тайме втором. Но начало положил Чистяков.

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      Рейтинг: +8123

      vladik12 > Вомбат 34 минуты назад

      2012 - это когда Аилтон прокатил всю защиту на жопе и занес в пустые?

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      Рейтинг: +515

      vsolon > vladik12 10 минут назад

      голы тоже Чистяков сучек не забил.....)

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