«Зенит» сообщил об отстранении Чистякова от основы. Накануне его публично критиковали Медведев и Семак

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отстранен от основы после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Игрока заменили на 32-й минуте.
Об отстранении Чистякова сообщил лично генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
— Состоялся ли разговор с Дмитрием Чистяковым и каковы его итоги?
— Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.
- Игрока накануне публично раскритиковали главный тренер и генеральный директор.
- Генеральный директор Александр Медведев возмутился, что агент Чистякова высказывает недовольство игровым временем.
- Чистяков зимой может уйти в «Ахмат».
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Источник: «Матч ТВ»