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  • «Зенит» сообщил об отстранении Чистякова от основы. Накануне его публично критиковали Медведев и Семак

«Зенит» сообщил об отстранении Чистякова от основы. Накануне его публично критиковали Медведев и Семак

6 ноября 2022, 14:20
23

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отстранен от основы после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Игрока заменили на 32-й минуте.

Об отстранении Чистякова сообщил лично генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

— Состоялся ли разговор с Дмитрием Чистяковым и каковы его итоги?

— Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Чистяков Дмитрий Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (23)
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Fusballer
1667734678
Элита воспитанников Зенита.
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САДЫЧОК
1667734944
Семак тряпка и лизоблюд ! Сказал гендир и готов мать родную продать !
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Artemka444
1667736250
Стыдно за такое руководство Зенита!!! Дела домашние нужно делать тихо,а не на всю страну!!! И агент у Чистякова тоже мог бы помолчать!!!
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Мага 13
1667737088
Чистяков может и виноват в пропущенном голе, но тогда надо и к атакующих игрокам претензии предъявлять, почему хвалёный малком не забил, его тоже Ахмат перекупил?
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Enter2006
1667738143
Не Чистяков предатель - а Зенит! Это надо же до такого додуматься. Игроки Зенита, задумайтесь, одна плохая игра в составе Зенита с поражением - и ты уже никто и предатель! Бл*тская сырьевая труба, где деньги всегда были важнее человека.
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portero
1667739439
Семак нашёл крайнего, а я думал он несет ответственность за результат. Или инфа про переход в Ахмат правда и это часть сделки от Чистякова,???? Ну хз...
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vla4839
1667739786
Чистяков ,конечно, виноват (с кем не бывает ошибок) . но не только он. Семак - вот главный виновник!!! Он не даёт запасным российским (в первую очередь) футболистам игровой практики, поэтому они не могут объективно быть в игровом тонусе без систематического участия в матчах (не по 5 - 15 мин). Поэтому, когда выходят ,как правило ,не показывают хорошей игры .Пример -Мостовой. Он чаще и на большее время выходит и часто забивает и обостряет игру. Другие сидят на лавке и не получают достаточного для игрового тонуса времени. Поэтому и хотят покинуть Зенит настоящие игроки :Круговой, Сутормин, да и тот же Чистяков, даже Мостовой. Но есть игроки , которые по своим возможностям не должны быть в Зените : Сергеев, Бакаев, Кассьерра, Мантуан, Иван,
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zarsm
1667743141
Шакалы, нашли крайнего что называется
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JTherry
1667745089
с подачи Орлуши, цепного пса Миллера, бом.жи начали искать "виновных", редко выходящих со скамейки игроков, решили заткнуть рты российским игрокам в зародыше (Чистяков, Сутормин, Ерохин, Бакаев)... сначала подписывают российских игроков, а потом маринуют их на скамейке, выпуская на 5-10 минут в конце игры, когда бразильцы сделают свое "черное" дело... игроки сами виноваты, знали на что идут, конкуренцию у бразилов выиграть сложно, и на ошибки бразилов смотрят сквозь пальцы, боятся "бунта" (или бразильского "карнавала") - таково резюме...)))
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Ганнибал Лектор
1667746076
Я не понимаю Чистякова. Ты через агента ноешь, что мало игрового времени. Но, когда получаешь шанс, выходя в основе, играешь настолько бездарно и лениво, что никто в здравом уме тебе таких шансов больше не даст. Что у тебя в голове, Дима?
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