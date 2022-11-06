«Зенит» сообщил об отстранении Чистякова от основы. Накануне его публично критиковали Медведев и Семак

Питерские болелы , а кого вы вообще цените, уважаете ?
Лунёв ушёл 100 х в дорогу получил , такая же фигня с Азмуном и Дзюбой. Семака чморите постоянно, а кто для вас авторитет ?
Лёша Миллер с деньгами Газпрома ? Вот кто вас купил на корню с потрохами.
Одну игру из 16 проиграли и ппц кругом враги , предатели...
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отстранен от основы после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Игрока заменили на 32-й минуте.
Об отстранении Чистякова сообщил лично генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
— Состоялся ли разговор с Дмитрием Чистяковым и каковы его итоги?
— Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.
- Игрока накануне публично раскритиковали главный тренер и генеральный директор.
- Генеральный директор Александр Медведев возмутился, что агент Чистякова высказывает недовольство игровым временем.
- Чистяков зимой может уйти в «Ахмат».
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