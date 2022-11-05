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    «Зенит»: «Орлов сказал, что Чистяков может уйти в «Ахмат»? С таким отношением и игрой Дмитрию, может, действительно лучше выступать там»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инсайд журналиста Геннадия Орлова, что защитник команды Дмитрий Чистяков может уйти в «Ахмат».

    — В какой степени имеет под собой почву информация о том, что Дмитрий Чистяков может оказаться в «Ахмате»? На это после поражения «Зенита» от команды из Чеченской Республики намекнул Геннадий Орлов.

    — Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым (в РПЛ в текущем сезоне), тем более домашним, поражением. Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя согласно старому футбольному постулату проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

    Тем более, хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде — это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет.

    • 28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.
    • Игрок в «Зените» с 2020 года.
    • В сезоне РПЛ у Чистякова 5 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2022 23:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2099

      моэм 27 минут назад

      Как то быстро нашли козла отпущения ....оказывается тренер не виноват , не виноваты и вдруг "окосевшие " бразильцы , имеющие зарплату разов в 15 большую , "провалявшие дурака" на поле и НЕ ЗАБИВШИЕ ... на деле же виновата вся команда , а больше всех Семак , как тренер не сумевший настроить и мотивировать команду на матч... , да и два козла Орлов с Медведевым вдруг прозревшие "вину" Чистякова ... Питер превратился в обыкновенный гадюшник .

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