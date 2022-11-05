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  • Орлов дал инсайд, куда зимой может перейти Чистяков из «Зенита»

Орлов дал инсайд, куда зимой может перейти Чистяков из «Зенита»

5 ноября 2022, 22:39
9

Комментатор Геннадий Орлов высказался по игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Мохамед Конате. С другой стороны, возможно, защитники мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде.

Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат», – сказал Орлов.

  • 28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.
  • Игрок в «Зените» с 2020 года.
  • В сезоне РПЛ у Чистякова 5 матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Чистяков Дмитрий Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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gunstilzit
1667678625
Типа это не Зенит проиграл,а игрок игру сдал. Красиво)))
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ArReal
1667679803
Этот старый маразматик - балабол все со своими инсайдами на куй никому не нужными, мало кто вообще знает, кто такой Чистяков
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Теркчанин
1667680286
4 миллиона стало дешевле чем 1?(Конате стоит 1 млн евро)
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житель СПб
1667680974
Ну если так - то тут уже дело для правоохранительных органов! Прямая сдача очков другой команде, которая заинтересовала...
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шахта Заполярная
1667692248
Чистякова расстрелять - семаку и бразилам премию.
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zigbert
1667716812
Обида наверняка у Чистякова есть и главная -это отсутствие практики. А ведь какое то время он был в основе Зенита. И он не одинок в своих претензиях, такие же вопросы задают сейчас Семаку, Алип, Сутормин, Адамов.
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paracetamol
1667720323
Да ладно вам. Помню, как Дима с разбитой мордой до конца за Зенит сражался! И ничего, выстоял. Мало ли что бывает...
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nemolod
1667728944
Оба гола-это не "заслуга" одного защитника из-за которого якобы (вся!) команда проиграла,тут вся оборонительная линия растерялась ,особенно при первом голе и все это произошло из-за скоростных атак гостей!
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