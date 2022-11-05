Орлов дал инсайд, куда зимой может перейти Чистяков из «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался по игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Мохамед Конате. С другой стороны, возможно, защитники мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде.

Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат», – сказал Орлов.

28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.

Игрок в «Зените» с 2020 года.

В сезоне РПЛ у Чистякова 5 матчей.

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