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    Орлов дал инсайд, куда зимой может перейти Чистяков из «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался по игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    «На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Мохамед Конате. С другой стороны, возможно, защитники мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде.

    Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат», – сказал Орлов.

    • 28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.
    • Игрок в «Зените» с 2020 года.
    • В сезоне РПЛ у Чистякова 5 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +597

      gunstilzit 2 минуты назад

      Типа это не Зенит проиграл,а игрок игру сдал.
      Красиво)))

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