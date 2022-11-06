⚡ «Зенит» отстранил Чистякова из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с «Ахматом» («Чемпионат»)

Проигрыш любой команды обусловлен ошибками её игроков. Играют люди, а не роботы. То что сейчас происходит в Зените, это какая то позорная "охота на ведьм".
Стала известна причина, по которой «Зенит» отстранил защитника Дмитрия Чистякова от основы.
Как пишет «Чемпионат», руководство петербургского клуба подозревает, что игрок специально плохо сыграл с «Ахматом».
- Чистяков допустил ошибку в игре с «Ахматом».
- Сообщалось, что он может перейти в грозненский клуб зимой.
- Игрока раскритиковали Сергей Семак и Александр Медведев.
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных