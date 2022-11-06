⚡ «Зенит» отстранил Чистякова из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с «Ахматом» («Чемпионат»)

Стала известна причина, по которой «Зенит» отстранил защитника Дмитрия Чистякова от основы.

Как пишет «Чемпионат», руководство петербургского клуба подозревает, что игрок специально плохо сыграл с «Ахматом».

Чистяков допустил ошибку в игре с «Ахматом».

Сообщалось, что он может перейти в грозненский клуб зимой.

Игрока раскритиковали Сергей Семак и Александр Медведев.

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