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    ⚡ «Зенит» отстранил Чистякова из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с «Ахматом» («Чемпионат»)

    Стала известна причина, по которой «Зенит» отстранил защитника Дмитрия Чистякова от основы.

    Как пишет «Чемпионат», руководство петербургского клуба подозревает, что игрок специально плохо сыграл с «Ахматом».

    • Чистяков допустил ошибку в игре с «Ахматом».
    • Сообщалось, что он может перейти в грозненский клуб зимой.
    • Игрока раскритиковали Сергей Семак и Александр Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33184

      oyabun 20 секунд назад

      Проигрыш любой команды обусловлен ошибками её игроков. Играют люди, а не роботы. То что сейчас происходит в Зените, это какая то позорная "охота на ведьм".

      0
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      Рейтинг: +11852

      Алексей З 1 минуту назад

      Это полный маразм.
      Парню надо уходить из этого фуфлыжного клуба.
      Так порядочные клубы так не поступают.
      Стыд и позор.

      1
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      Рейтинг: +77

      biber ru 3 минуты назад

      У Семака ножки задрожали, ладошки вспотели, вот и нашли крайнего.

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      Рейтинг: +66365

      portero 9 минут назад

      Он и до этого косяки выдавал, так что вчера просто по привычке не хотел напрягаться....
      Он из породы которые пр хорошему не понимают, от Дзюбы наглости набрался, оборзел!!!!

      0
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      Рейтинг: +1488

      Artemka444 12 минут назад

      Что за бред полный!!!
      Не красит клуб ни как!!!
      Позорище!!!

      1
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      Рейтинг: +881

      Riot Zero 15 минут назад

      «Зенит» отстранил Чистякова из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с «Ахматом» («Чемпионат»).
      Сразу на ум приходит фраза из одного известного фильма с Арни: "Какие ваши доказательства"))))

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      Рейтинг: +66365

      portero > Riot Zero 7 минут назад

      За такое отношение к работе надо выгонять, с детской футбольной школы выгонят если этого не понимаешь... начало игры, а ему лень шаг навстречу мячу сделать, ну он дебил а не футболист!!!!

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      Рейтинг: +1282

      шахта Заполярная 16 минут назад

      Уходить ему надо из помойки.

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      Рейтинг: +2185

      Ловкий Бубен > шахта Заполярная 5 минут назад

      помойка у тебя в голове

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      Рейтинг: +3955

      Питерский князь 23 минуты назад

      Отдайте его на Степана Скворцова.
      Надо проверится!

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