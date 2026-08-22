Генич – о возвращении Слуцкого в РПЛ: «Только один клуб мог бы его заинтересовать»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о возможном трудоустройстве Леонида Слуцкого в российской Премьер-лиге.

– Мне кажется, его ответ по Головину очень четко дает понять отношение Леонида Викторовича к российскому футболу.

То есть, если он сказал по Головину – ты через мой труп сюда вернешься – то прекрасно понимает, что делать этого, видимо, не стоит.

– То есть ты считаешь, что если бы Слуцкого позвали на хороший контракт в ЦСКА или «Локомотив», он бы не пошел.

– Думаю, что один клуб мог бы его заинтересовать. Только один – «Зенит». Я сильно сомневаюсь, что им движет финансовая часть.

В ЦСКА как будто эта страница перевернута. «Локомотив»? Он видит то, что происходит. И Дзюба рассказал еще кучу всего интересного про «Локомотив».