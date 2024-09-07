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    Гацкан рассказал о самом жестком «пихаче» от Бердыева

    Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал о запоминающемся нагоняе от Курбана Бердыева.

    • Тренер был в «Ростове» в 2014-2017 годах.

    – Еще одна легенда «Ростова» – Бердыев. Помните самый жесткий пихач от него?

    – Когда сгорели «Баварии» 0:5. Перед матчем у нас была фотосессия в классических костюмах, много активности в медиа. Исторический момент для клуба, все от этого кайфовали.

    – Но не Бердыев?

    – Все знают, он серьезный человек, даже громкую музыку не поощрял. Он видел, что мы не сконцентрированы на игре – фоткаемся, веселимся, кайфуем. После матча Бекиич зашел в раздевалку и тут же начал всех полоскать: «Вы че вышли вообще?! Вы позорите себя, «Ростов»!» И начал в новеньких кроссовках Louis Vuitton бить по ящикам с водой. Про себя подумал: «Как ему их не жалко?».

    • Бердыев сейчас в азербайджанском «Туране».
    • Гацкан тренирует в системе «Ростова».

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    Источник: Sport24

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    07.09.2024 14:02
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    Комментарии (1)
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    Гор--google
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    Что-то много этого молдаванина в последнее время на сайте.Зачем?
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