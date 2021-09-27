Гацкан готов войти в тренерский штаб «Ростова»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал поражение донской команды от «Ахмата» (1:2) в девятом туре РПЛ, а также заявил о готовности стать тренером ростовчан.

«Ростов» сыграл плохо, они не заслужили очки. По поводу нового исполняющего обязанности главного тренера пока ничего не могу сказать, одна игра всего лишь прошла.

Пойду ли я, если меня позовут в тренерский штаб? Конечно, даже не думая. «Ростов» в моем сердце навсегда, моя родная команда, я готов ей помогать всегда.

В команде каждый играет сам за себя, не вижу команды. Так дело не пойдет. Нужно стать настоящим коллективом, тогда результат придет», – сказал Гацкан.