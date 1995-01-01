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    Гацкан готов войти в тренерский штаб «Ростова»

    Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал поражение донской команды от «Ахмата» (1:2) в девятом туре РПЛ, а также заявил о готовности стать тренером ростовчан.

    «Ростов» сыграл плохо, они не заслужили очки. По поводу нового исполняющего обязанности главного тренера пока ничего не могу сказать, одна игра всего лишь прошла.

    Пойду ли я, если меня позовут в тренерский штаб? Конечно, даже не думая. «Ростов» в моем сердце навсегда, моя родная команда, я готов ей помогать всегда.

    В команде каждый играет сам за себя, не вижу команды. Так дело не пойдет. Нужно стать настоящим коллективом, тогда результат придет», – сказал Гацкан.

    • «Ростов» находится в зоне вылета после 9 туров РПЛ.
    • В субботу пост главного тренера покинул Юрий Семин.
    • Гацкан выступал за донской клуб с 2008 по 2019 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +46808

      MaxRnD 5 минут назад

      Власть переменилась, пусть с Калачёвым обратно играть идут ... хуже точно не будет ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +569

      Sancho010365 > MaxRnD 1 минуту назад

      Вы мои мысли читаете если можно Вам сказать. Я за Александра Гацкана подымаю обе руки. Хорошая новость. Кадровые вопросы прежде всего. А Калачёв это вообще бомба.

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