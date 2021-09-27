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Гацкан готов войти в тренерский штаб «Ростова»

27 сентября 2021, 11:30
12

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал поражение донской команды от «Ахмата» (1:2) в девятом туре РПЛ, а также заявил о готовности стать тренером ростовчан.

«Ростов» сыграл плохо, они не заслужили очки. По поводу нового исполняющего обязанности главного тренера пока ничего не могу сказать, одна игра всего лишь прошла.

Пойду ли я, если меня позовут в тренерский штаб? Конечно, даже не думая. «Ростов» в моем сердце навсегда, моя родная команда, я готов ей помогать всегда.

В команде каждый играет сам за себя, не вижу команды. Так дело не пойдет. Нужно стать настоящим коллективом, тогда результат придет», – сказал Гацкан.

  • «Ростов» находится в зоне вылета после 9 туров РПЛ.
  • В субботу пост главного тренера покинул Юрий Семин.
  • Гацкан выступал за донской клуб с 2008 по 2019 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Гацкан Александр
Комментарии (12)
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MaxRnD
1632732018
Власть переменилась, пусть с Калачёвым обратно играть идут ... хуже точно не будет ...
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Sancho010365
1632733099
Я уже говорил, что если ещё в РПЛ на следующий год выйдет Торпедо М., то будет чемпионат Московской области с Химками. Мне кажется стоит рассмотреть вопрос об увеличении команд до 18. Это даст возможность спокойно играть командам внизу таблицы, в конце концов тренерам рисковать и подпускать молодёжь и не рисковать проиграть.
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zigbert
1632749775
В Ростове Гацкан был одним из лидеров команды. Таких игроков сейчас в команде не хватает. Да и вообще вместо хороших игроков в команду приходят посредственные.
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GoLenaStop
1632753217
Бывших игроков Ростсельмаша не бывает! Реально, приходите вновь восстанавливать Ростсельмаш! Александр, - родной для клуба! С уважением!
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Popados
1632766813
Будьте-же наконец реалистами! Гацкан не тренер вовсе.Не поможет его приход ни чем!И уж тем более приход игроком.
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