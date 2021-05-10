37-летний Гацкан покинет «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан анонсировал свой уход из самарского клуба.
«Я говорил перед сезоном, что пришел, чтобы вернуть команду в Премьер-лигу. Я это сделал и с легкой душой могу уйти, но всегда Самара будет в моем сердце.
Обидно покидать «Крылья», но ушел красиво, вывел команду в Премьер-лигу», – сказал 37-летний футболист.
- Хавбек отыграл за «Крылья» два сезона.
- В его активе 51 матч, 1 гол и 2 ассиста.
- Большую часть карьеры Гацкан провел в «Ростове» (2008-2019).
Источник: «Комсомольская правда»