37-летний Гацкан покинет «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан анонсировал свой уход из самарского клуба.

«Я говорил перед сезоном, что пришел, чтобы вернуть команду в Премьер-лигу. Я это сделал и с легкой душой могу уйти, но всегда Самара будет в моем сердце.

Обидно покидать «Крылья», но ушел красиво, вывел команду в Премьер-лигу», – сказал 37-летний футболист.