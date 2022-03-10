Гацкан: «Нужно открывать трансферное окно в России. Все должны быть в равных условиях»

Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал информацию о том, что клуб приостановит контракты с пятью легионерами – Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем, Понтусом Альмквистом, Деннисом Хаджикадуничем и Баштушем.

«Это хорошие качественные футболисты, которые показывали красивый футбол, были индивидуально сильными игроками и приносили пользу «Ростову».

Конечно, команда потеряет в качестве после их ухода. Нужно открывать трансферное окно в России. Еще достаточно игр, и «Ростову» надо спасаться от вылета. Все должны быть в равных условиях», — сказал Гацкан.

ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

«Ростов» идет на 14-м месте в РПЛ.

Сообщалось, что Баштуш ведет переговоры о расторжении контракта.

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