Защитник «Ростова» Баштуш с большой долей вероятности покинет клуб.

По информации «РБ Спорт», 30-летний анголец ведет переговоры с «Ростовом» о расторжении контракта по семейным обстоятельствам. Окончательное решение пока не принято.

Летом 2021 года Баштуш вернулся в «Ростов» спустя 5 лет.

Российский клуб арендовал его у «Аль-Айна» до конца сезона с правом выкупа.

Баштуш провел 14 матчей в сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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