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Баштуш ведет переговоры с «Ростовом» о расторжении контракта («РБ Спорт»)

Защитник «Ростова» Баштуш с большой долей вероятности покинет клуб.

По информации «РБ Спорт», 30-летний анголец ведет переговоры с «Ростовом» о расторжении контракта по семейным обстоятельствам. Окончательное решение пока не принято.

  • Летом 2021 года Баштуш вернулся в «Ростов» спустя 5 лет.
  • Российский клуб арендовал его у «Аль-Айна» до конца сезона с правом выкупа.
  • Баштуш провел 14 матчей в сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 16:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +1509

    Bozigit 1 час назад

    Угомонитесь, скоро возвращаться придется. А места будут уже заняты

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    Рейтинг: +882

    mama1991 > Bozigit 54 минуты назад

    да пусть едет, третьесортный negr....

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