«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт»)

«Ростов» приостановит действие контрактов с пятью легионерами.
По информации «РБ Спорт», клуб из Ростова-на-Дону приостановит контракты с полузащитниками Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем и Понтусом Альмквистом, а также с защитниками Деннисом Хаджикадуничем и Баштушем.
Клуб пошел навстречу игрокам, попросившим приостановить действие соглашений.
- ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
- «Ростов» идет на 14-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что Баштуш ведет переговоры о расторжении контракта.
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Источник: «РБ Спорт»