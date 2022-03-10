«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт»)

«Ростов» приостановит действие контрактов с пятью легионерами.

По информации «РБ Спорт», клуб из Ростова-на-Дону приостановит контракты с полузащитниками Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем и Понтусом Альмквистом, а также с защитниками Деннисом Хаджикадуничем и Баштушем.

Клуб пошел навстречу игрокам, попросившим приостановить действие соглашений.

ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

«Ростов» идет на 14-м месте в РПЛ.

Сообщалось, что Баштуш ведет переговоры о расторжении контракта.

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