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«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт»)

«Ростов» приостановит действие контрактов с пятью легионерами.

По информации «РБ Спорт», клуб из Ростова-на-Дону приостановит контракты с полузащитниками Магнусом Кнудсеном, Армином Гиговичем и Понтусом Альмквистом, а также с защитниками Деннисом Хаджикадуничем и Баштушем.

Клуб пошел навстречу игрокам, попросившим приостановить действие соглашений.

  • ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
  • «Ростов» идет на 14-м месте в РПЛ.
  • Сообщалось, что Баштуш ведет переговоры о расторжении контракта.

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⚽ Завершился 20-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» победили

Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 15:27
Комментарии5
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    Рейтинг: +3343

    minaev23 3 минуты назад

    Ну и буй с ними. Возродим отечественный футбол.

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    Рейтинг: +16140

    Garrincha58 1 час назад

    я уверен скоро все так поступят во всех командах

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    Рейтинг: +683

    99-й 1 час назад

    Лимит по-ходу отменять можно - уже не актуально

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16140

    Garrincha58 > 99-й 1 час назад

    отменят и Селюк привезёт 100африканцев и они будут у нас гонять мячик

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    Рейтинг: -51

    Трахторболат 1 час назад

    Пшек крыховяк из Краснодара и в Ростов сгонял? )))

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