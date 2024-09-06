Экс-игрок «Ростова» Гацкан назвал самого странного одноклубника: «На тренировку вышел в разных бутсах»

Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан вспомнил о своем бывшем одноклубнике Каку Гуелоре Канга. Ганский полузащитник выступал за ростовскую команду с 2013 по 2016 год.

– В «Ростове» играл культовый легионер Канга. Самый странный иностранец на вашей памяти?

– В его квартире дверь не закрывалась – студенты из Африки заходили к нему и не выходили целыми днями. В то время их много приезжало в ростовский медицинский универ – легко друг друга вычисляли. Как-то хозяева квартиры зашли к Гелору, а у него посреди зала стоит кальян, по всему дому разбросаны угли, куча африканцев вокруг. Арендодатели так перепугались, что выгнали его из квартиры.

– Немудрено.

– Когда он приехал в «Ростов» – был в ободранных кроссовках. На тренировку вышел в разных бутсах. А как первая денежка капнула – поехали: «Луи Виттон», «Гуччи», все дела. Ох, про легионеров всегда весело вспоминать.