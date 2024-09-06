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    • Экс-игрок «Ростова» Гацкан назвал самого странного одноклубника: «На тренировку вышел в разных бутсах»

    Экс-игрок «Ростова» Гацкан назвал самого странного одноклубника: «На тренировку вышел в разных бутсах»

    Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан вспомнил о своем бывшем одноклубнике Каку Гуелоре Канга. Ганский полузащитник выступал за ростовскую команду с 2013 по 2016 год.

    – В «Ростове» играл культовый легионер Канга. Самый странный иностранец на вашей памяти?

    – В его квартире дверь не закрывалась – студенты из Африки заходили к нему и не выходили целыми днями. В то время их много приезжало в ростовский медицинский универ – легко друг друга вычисляли. Как-то хозяева квартиры зашли к Гелору, а у него посреди зала стоит кальян, по всему дому разбросаны угли, куча африканцев вокруг. Арендодатели так перепугались, что выгнали его из квартиры.

    – Немудрено.

    – Когда он приехал в «Ростов» – был в ободранных кроссовках. На тренировку вышел в разных бутсах. А как первая денежка капнула – поехали: «Луи Виттон», «Гуччи», все дела. Ох, про легионеров всегда весело вспоминать.

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    Источник: Sport24

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    06.09.2024 14:57
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    Комментарии (2)
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    Desma
    1725626808
    Для африканцев вполне нормальное явление. Мог и с котекой на члене прийти.......
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    Сергей-Елизаров-google
    1725684721
    Но Канга в Ростове очень сильный лег был. Один из лучших на те времена
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