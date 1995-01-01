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    Гацкан – об Ибрагимовиче: «Вообще лучший. Мне до 39 было бы тяжело доиграть»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал о дружбе с экс-игроком «Ростова» Тимофеем Калачевым.

    «Калачев – лучший друг. Дружим семьями, кумовья. Его жена крестила моего сына. Мы всегда на связи – общаемся, советуемся. Когда есть свободное время, встречаемся. Сейчас он отдыхает с семьей в Дубае. А так, работает в академии «Ростова», ищет себя. В чем его феномен? От природы многое дано. У некоторых в 28–30 лет заканчивается керосин, а некоторые до 38 пылят.

    Ибрагимович в 39 – вообще лучший. Вдохновляет ли его пример? Он более атакующий игрок. Ему не надо отрабатывать в обороне. Опорному полузащитнику в этом плане сложнее – нужно добегать и давать больше объем. Мне до 39 было бы тяжело доиграть», – сказал Гацкан.

    • Гацкану – 36. В этом сезоне ФНЛ он провел 24 матча и забил один гол.
    • Ибрагимович забил 12 голов в десяти матчах Серии А.

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    Источник: «Чемпионат»

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