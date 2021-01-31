Гацкан – об Ибрагимовиче: «Вообще лучший. Мне до 39 было бы тяжело доиграть»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал о дружбе с экс-игроком «Ростова» Тимофеем Калачевым.

«Калачев – лучший друг. Дружим семьями, кумовья. Его жена крестила моего сына. Мы всегда на связи – общаемся, советуемся. Когда есть свободное время, встречаемся. Сейчас он отдыхает с семьей в Дубае. А так, работает в академии «Ростова», ищет себя. В чем его феномен? От природы многое дано. У некоторых в 28–30 лет заканчивается керосин, а некоторые до 38 пылят.

Ибрагимович в 39 – вообще лучший. Вдохновляет ли его пример? Он более атакующий игрок. Ему не надо отрабатывать в обороне. Опорному полузащитнику в этом плане сложнее – нужно добегать и давать больше объем. Мне до 39 было бы тяжело доиграть», – сказал Гацкан.