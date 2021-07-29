37-летний Гацкан закончил карьеру

Бывший полузащитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Александр Гацкан объявил о завершении футбольной карьеры.

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена.

Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», – написал Гацкан.

Гацкану – 37 лет

Большую часть карьеру он провел за «Ростов»: 315 матчей, 24 гола, 26 ассистов.