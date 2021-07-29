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37-летний Гацкан закончил карьеру

29 июля 2021, 19:51
8

Бывший полузащитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Александр Гацкан объявил о завершении футбольной карьеры.

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена.

Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», – написал Гацкан.

  • Гацкану – 37 лет
  • Большую часть карьеру он провел за «Ростов»: 315 матчей, 24 гола, 26 ассистов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Александра Гацкана
Россия. Премьер-лига Ростов Гацкан Александр
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Sancho010365
1627577699
Александру спасибо!. Зажигал в Ростове при Бердыеве. Настоящий боец и капитан, за собой повести может пацанов. Значит сильный игрок. Настоящий молодец!
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MaxRnD
1627578609
https://www.youtube.com/watch?v=AcBv6sYZbXo Спасибо, Саня ! Бессменный капитан, который был с командой и в горести и в радости. Валера был не прав ...
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Play
1627579945
В Чайку всё же посчитал зашкваром идти
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zarsm
1627582290
Cпасибо за все, легенда! Навсегда в желто-синих сердцах
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Plyash
1627584914
Саша,ты настоящий боец.Спасибо, ты был одним из лучших.
Ответить
Лфшт
1627585609
Крутой!!!
Ответить
zigbert
1627586250
Таких игроков с сильным характером в Ростове сейчас нет. Удачи в дальнейшей жизни Александр!
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Fusballer
1627626063
Хороший был игрок. Легенда Ростова.
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