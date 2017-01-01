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    37-летний Гацкан закончил карьеру

    Бывший полузащитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Александр Гацкан объявил о завершении футбольной карьеры.

    «Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена.

    Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», – написал Гацкан.

    • Гацкану – 37 лет
    • Большую часть карьеру он провел за «Ростов»: 315 матчей, 24 гола, 26 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Александра Гацкана

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +87884

      zigbert 40 минут назад

      Таких игроков с сильным характером в Ростове сейчас нет. Удачи в дальнейшей жизни Александр!

      1
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      Рейтинг: +567

      Лфшт 51 минуту назад

      Крутой!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      playsh 1 час назад

      Саша,ты настоящий боец.Спасибо, ты был одним из лучших.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1070

      zarsm 1 час назад

      Cпасибо за все, легенда! Навсегда в желто-синих сердцах

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1887

      Play 2 часа назад

      В Чайку всё же посчитал зашкваром идти

      1
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      Рейтинг: +45569

      MaxRnD 2 часа назад

      https://www.youtube.com/watch?v=AcBv6sYZbXo

      Спасибо, Саня ! Бессменный капитан, который был с командой и в горести и в радости.

      Валера был не прав ...

      5
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      Рейтинг: +135

      Sancho010365 3 часа назад

      Александру спасибо!. Зажигал в Ростове при Бердыеве. Настоящий боец и капитан, за собой повести может пацанов. Значит сильный игрок. Настоящий молодец!

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