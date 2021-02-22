Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Суперкубок России 2014 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Премьер-лига 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Премьер-лига 2006