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Александр Гацкан
Статистика
Александр Гацкан - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1984 (42)
#8 | Полузащитник
186 см | 79 кг
Молдова | Россия
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Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Химки
0 : 4
22.02.2021
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Крылья Советов
3 : 0
21.10.2020
Ротор
Был в запасе
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