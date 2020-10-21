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    Александр Гацкан - статистика

    Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Гацкан
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1984 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2021 1' -89' Химки (Химки) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    21.10.2020 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 3:0 Ротор (Волгоград)
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