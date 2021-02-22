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Химки - Крылья Советов
Химки - Крылья Советов: обзор матча 22 февраля 2021
Химки
22.02.2021, понедельник, 14:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Крылья Советов
8'
И. Сергеев (П)
62'
Д. Цыпченко
89'
Е. Голенков
90+3'
Н. Чернов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Химки - Крылья Советов
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Н. Чернов
89'
ГОЛ! 0:3!
Е. Голенков
Желтая карточка
К. Алиев
88'
Замена
К. Алиев
️️️️
И. Кухарчук
85'
85'
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Сергеев
79'
Замена
С. Хади
️️️️
Д. Цыпченко
79'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Р. Ежов
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Глушаков
79'
Желтая карточка
Р. Мирзов
77'
72'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Д. Якуба
72'
Замена
Н. Чернов
️️️️
С. Божин
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Трошечкин
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Цыпченко
Пас отдал
Ю. Горшков
43'
Желтая карточка
С. Божин
Желтая карточка
К. Боженов
27'
Желтая карточка
Б. Идову
22'
Красная карточка
М. Тихонов
19'
Желтая карточка
Д. Тихий
8'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Лантратов
30
Идову
15
Данилкин
15
Тихий
87
Боженов
5
Трошечкин
88
Глушаков
44
Тихонов
44
Кухарчук
27
Мирзов
13
Конате
4-2-2-2
1
Ломаев
2
Зеффан
3
Солдатенков
47
Божин
4
Горшков
8
Якуба
8
Гацкан
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Цыпченко
33
Сергеев
5
Трошечкин
28
Могилевец
28
Могилевец
5
Трошечкин
88
Глушаков
11
Камышев
11
Камышев
88
Глушаков
44
Кухарчук
10
Алиев
10
Алиев
44
Кухарчук
10
Цыпченко
7
Хади
7
Хади
10
Цыпченко
29
Ежов
70
Кабутов
70
Кабутов
29
Ежов
33
Сергеев
69
Голенков
69
Голенков
33
Сергеев
8
Якуба
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
8
Якуба
47
Божин
23
Чернов
23
Чернов
47
Божин
Остались в запасе
Химки
Крылья Советов
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Химки - Крылья Советов
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Лапочкин AVAR - Алексей Стипиди
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Арена-Химки
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