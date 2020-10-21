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FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Ротор
Крылья Советов - Ротор: обзор матча 21 октября 2020
Крылья Советов
21.10.2020, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа 7, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ротор
33'
Д. Комбаров
44'
Д. Цыпченко
79'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ротор
87'
Замена
А. Балахонов
️️️️
П. Матрикарди
Замена
Б. Соколов
️️️️
Д. Якуба
83'
ГОЛ! 3:0!
Е. Голенков
Пас отдал
И. Сергеев
79'
77'
Желтая карточка
Е. Песегов
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Кабутов
68'
62'
Замена
Я. Щербин
️️️️
А. Понсе
Замена
Ю. Горшков
️️️️
В. Полуяхтов
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Цыпченко
Пас отдал
Д. Комбаров
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Комбаров
Пас отдал
М. Витюгов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ротор
56
Александр Довбня
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
21
Владимир Медведь
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
94
Степан Шерстнев
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
2
Александр Балахонов
ЦЗ
46
Дмитрий Сесявин
ЦП
59
Ярослав Щербин
ЦФ
3-4-1-1
39
Фролов
3
Солдатенков
23
Чернов
47
Божин
2
Полуяхтов
8
Витюгов
8
Якуба
70
Кабутов
29
Ежов
10
Цыпченко
2-2-3-3
56
Довбня
22
Кожемякин
5
Матрикарди
21
Медведь
7
Песегов
8
Серченков
55
Саплинов
9
Колесниченко
9
Понсе
99
Микелтадзе
7
Кипиани
70
Кабутов
69
Голенков
69
Голенков
70
Кабутов
2
Полуяхтов
33
Сергеев
33
Сергеев
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
4
Горшков
4
Горшков
2
Полуяхтов
8
Якуба
22
Соколов
22
Соколов
8
Якуба
5
Матрикарди
2
Балахонов
2
Балахонов
5
Матрикарди
9
Понсе
59
Щербин
59
Щербин
9
Понсе
Остались в запасе
Крылья Советов
Ротор
9
Владислав Сарвели
ЦФ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
8
Александр Гацкан
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
46
Дмитрий Сесявин
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
9
Владислав Сарвели
ЦФ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
8
Александр Гацкан
ОП
Остались в запасе
46
Дмитрий Сесявин
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Крылья Советов - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Солидарность Арена
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