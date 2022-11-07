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    Гацкан оценил шансы «Ростова» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

    Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан считает возможной победу донской команды в российской Премьер-лиге-2022/23.

    – Думаю, «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Все возможно.

    – Как вы думаете, в чем «феномен» нынешнего «Ростова»?

    – Как я вижу, сейчас собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, который давно в команде и знает все принципы Валерия Георгиевича [Карпина].

    Плюс Комличенко, который уже давно себя зарекомендовал. Уткин – очень хорошее приобретение для «Ростова», их связка с Комличенко – топ. Они приносят команде очки.

    Очень хорошая команда. Есть молодежь, которая не портит картину.

    • «Ростов» идет на 3-м месте в РПЛ после 16 туров.
    • Команда на 1 очко отстает от «Спартака», на 7 – от «Зенита».
    • Следующий соперник – «Крылья Советов» (12 ноября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2022 23:44
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