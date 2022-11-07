Гацкан оценил шансы «Ростова» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан считает возможной победу донской команды в российской Премьер-лиге-2022/23.

– Думаю, «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Все возможно.

– Как вы думаете, в чем «феномен» нынешнего «Ростова»?

– Как я вижу, сейчас собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, который давно в команде и знает все принципы Валерия Георгиевича [Карпина].

Плюс Комличенко, который уже давно себя зарекомендовал. Уткин – очень хорошее приобретение для «Ростова», их связка с Комличенко – топ. Они приносят команде очки.

Очень хорошая команда. Есть молодежь, которая не портит картину.

«Ростов» идет на 3-м месте в РПЛ после 16 туров.

Команда на 1 очко отстает от «Спартака», на 7 – от «Зенита».

Следующий соперник – «Крылья Советов» (12 ноября).

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