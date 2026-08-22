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Семак: «Успехи «Зенита» не нравятся конкурентам»

22 августа, 09:25
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команде стало сложнее побеждать в чемпионате России.

– Почему в течение последних трех лет «Зениту» все сложнее выиграть золото? А в 2025 году чемпионом стал «Краснодар».

– Мой первый сезон-2018/19 был не менее сложным. К зимней паузе мы пришли в достаточно непростой турнирной ситуации. Поэтому здесь можно выделить, наверное, один или два сезона, когда «Зенит» провел очень успешно, а все остальное время была борьба, конкуренция со стороны других клубов.

Неправильно ожидать, что с каждым годом будет легче. Оставаться на вершине всегда сложнее, чем взобраться на нее. Других каких-то ожиданий, по крайней мере у нашего тренерского штаба, нет.

По поводу соперников – все голодны до побед. Успехи «Зенита» не нравятся конкурентам уж точно. Но мы играем за наш город, наших болельщиков. Кто бы что ни говорил, ни пытался сравнивать команды, у нас множество завоеванных титулов за последние годы и болельщиков по всей стране, нас становится все больше и больше.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 9 очками после 4 туров.
  • Команда выиграла 7 из 8 последних чемпионатов России.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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andrei-sarap-yandex
1787381764
КРАСНОДАР тянули судьи и АГАЛАРОВ +КАРАВАЕВ помогли....СУДЬИ на зарплате у КРАСНОДАРа
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САДЫЧОК
1787382772
Не нравится игра судей в пользу Зенита и недотренер у руля. Решение очень простое для Миллера-назначить хорошего тренера и всё у Зенита будет отлично и без судей!
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NewLife
1787384193
Дельфинарий и театр мимики и жеста имени кухуяна только начали гастроли по стране, а сельдерей уже несет пургу о какой то вершине и злых конкурентах. Ущербный фраер😀 ЗПРФ !!!
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volgserg@mail.ru
1787384707
ну не только Зенит многим не нравится. Мне например не нравятся все клубы сидящие на бюджетной игле
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Триумфальный
1787386465
Комментарий скрыт модератором
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Мага 13
1787388546
Семак: "успехи Зенита не нравятся конкурентам уж точно. Но мы играем для ми(ю)ллера".
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FWSPM
1787389409
Предводитель помойных пенальтистов все никак не успокоится...конкуренция по ночам снится покоя не дает.
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boris63
1787391169
Не льсти себе Серёга, твои чемпионства стоят огромных денег, благо их у газпрёма немерено и у них глаз нет.
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шахта Заполярная
1787392462
СеРожа пиши, говори правильно, у нас много купленных титулов за последние годы, и пока госГазтрубу не вернули России мы постараемся догнать Спартак
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