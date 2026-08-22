Семак: «Успехи «Зенита» не нравятся конкурентам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команде стало сложнее побеждать в чемпионате России.

– Почему в течение последних трех лет «Зениту» все сложнее выиграть золото? А в 2025 году чемпионом стал «Краснодар».

– Мой первый сезон-2018/19 был не менее сложным. К зимней паузе мы пришли в достаточно непростой турнирной ситуации. Поэтому здесь можно выделить, наверное, один или два сезона, когда «Зенит» провел очень успешно, а все остальное время была борьба, конкуренция со стороны других клубов.

Неправильно ожидать, что с каждым годом будет легче. Оставаться на вершине всегда сложнее, чем взобраться на нее. Других каких-то ожиданий, по крайней мере у нашего тренерского штаба, нет.

По поводу соперников – все голодны до побед. Успехи «Зенита» не нравятся конкурентам уж точно. Но мы играем за наш город, наших болельщиков. Кто бы что ни говорил, ни пытался сравнивать команды, у нас множество завоеванных титулов за последние годы и болельщиков по всей стране, нас становится все больше и больше.